Servis Suya Gömüldü, İşçiler Mahsur Kaldı
28 dakika önce
Adana'da gece boyu süren sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı.
Adana
'da gece boyu süren sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. Sabah
servis aracının 1,5 metrelik suya gömülmesi sonucu mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, gece boyu etkili olan sağanak yağış sabahın ilk ışıklarıyla etkisi arttırmaya devam etti. Sağanak yağış nedeniyle bir çok cadde ve ara sokaklar sular içerisinde kaldı. Sarıçam
ilçesi Baki Ağaoğlu Caddesi'nde de Harun Dönmez'in kullandığı servis aracı alt geçitte biriken suya gömüldü. 1,5 metre derinlikteki sudaki araçta mahsur kalan 15 işçi ile servis şoförünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Mahsur kalan işçiler ve servis şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Servis şoförü Harun Dönmez, uyarı levhası olmadığını belirterek, arabayla ilerlediğinde suya battığını çıkamayınca yardım istediklerini anlattı.
(Süleyman Cenk İdaye - Serkan
Çetinkaya/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı
Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı
Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
İtirafçı Olan Kedicik, 100 Sayfada Adnan Oktar Örgütünün Gerçek Yüzünü Anlattı