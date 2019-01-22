Servis Taşımacılarına Yeni Güzergahlar Anlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimi işbirliği ile önümüzdeki ay içerisinde Manisa'da hizmet vermeye başlayacak olan Elektrikli Otobüslerin güzergahları ve yeni çalışma sistemine yönelik servis taşımacılığı yapan firma yetkililerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve şube müdürleri ile OSB Başkan Danışmanı Nihat Akyol da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, servis taşımacılığı yapanların yeni güzergahlar ve uygulamalar ile ilgili gerekli bilgileri paylaşmak için bilgilendirme toplantısının düzenlendiğini dile getirdi.Toplantıda Elektrikli Otobüslerin çalışma sistemi ve yeni güzergahların nasıl olacağına yönelik sunum da yapıldı.

Ulaşımda Yeni Uygulamalar Geliyor

Toplantıya yönelik bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Ulaşım Master Planı çerçevesinde ulaşımda dönüşümü sağlıyoruz. Bu kapsamda Elektrikli Otobüslerin güzergahları ve yeni çalışma sistemleri kapsamında yeni yön ve uygulamalar devreye girecek. Eski hatların çok uzun olmasından da kaynaklanan bir durum nedeniyle toplu taşıma Manisa'da çok düşük bir oranda seyrediyor. Amacımız hatların mesafe sürelerini kısaltmak ve halkımızı toplu taşıma araçlarına yönlendirmektir. Yaptığımız düzenlemeler ile ilgili olarak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde firma yetkilileri ve servis sağlayıcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledik. 8 Eylül ve İzmir Caddesi ile ilgili yaptığımız yön değişiklikleri ve toplu taşıma sisteminin bundan sonraki uygulamaları anlatıldı. Bu değişiklik Manisa merkezindeki servis taşımacılığını da etkileyecek. Servis taşımacılığı artık tek yön olarak hizmet verecek. Bu konu ile ilgili gerekli detayları toplantıya katılan servis taşımacılığı yapan ve yetkili firma çalışanlarına anlattık" dedi.