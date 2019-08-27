Servis ücret zammı Rekabet Kurumu'na taşınıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, okul servis ücretlerine yüzde 12 zam yapılması konusunda alınan karara uymayan ve işi yavaşlatma eylemine gideceğini belirten servisçilere karşı idari ve hukuki tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Arı, yazılı açıklamasında, okul servislerinde tekelleşme olduğunu bu nedenle Rekabet Kurumuna başvuracaklarını belirterek, kentte rekabetin sağlanabilmesi için 20 yeni servis plakası tahsis edileceğini bildirdi.

2019-2020 eğitim dönemi için okul servisçilerinin yüzde 30 zam talep ettiğini ve yüksek buldukları bu oranının düşürülmesi için başlatılan pazarlık sürecinde okul servisçilerinin resen yüzde 20 zam kararı aldıklarını ifade eden Başkan Arı, bunun için yürütmenin durdurulması konusunda hukuki süreç başlatıldığını aktardı.

Hukuki süreç işletilirken Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün ile sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantıda zam oranının yüzde 12'ye çekilmesi yönünde mutabakat sağlandığını belirten Arı, sağlanan bu mutabakata rağmen servisçilerin işi yavaşlatma ve durdurma gibi eylemlere başvuracaklarını belirttiklerini öne sürdü.

Bu duruma müsaade etmeyeceklerini ve vatandaşların haklarını sonuna kadar koruyacaklarını vurgulayan Arı, şunları kaydetti:



"Belediyemiz tarafından bir kısım idari ve hukuki tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Okulların açılmasına kısa bir süre kala binlerce öğrencinin faydalandığı okul servislerinin ücretini yüzde 30 oranında arttırmak isteyen okul servislerine müsaade etmemiz mümkün değil. Birçok alanda ortaya konan proje ve yatırımlarla hızla büyüyen ve gelişimini sürdüren şehrimizde binlerce öğrencimizin ve velimizin mağdur olmasına asla müsaade edemeyiz. Bu şehirde kimse bu şehrin evlatlarını ve belediyemizi karşısına alarak millete ve devlete karşı kendi kuralları ile hareket edemez. Velilerimizin içi rahat olsun. Bu şehrin çocuklarının mağdur olmaması için her türlü tedbiri alıyoruz ve gerekli tüm yaptırımları uygulayacağız."