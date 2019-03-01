Son Dakika Haberleri: Servis ve Dolmuş Şoförlerine Trafik Eğitimi

Servis ve Dolmuş Şoförlerine Trafik Eğitimi

1 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma tarafından servis ve dolmuş şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Servis ve Dolmuş Şoförlerine Trafik Eğitimi, System.String[]
Mersin'in Mut ilçesinde jandarma tarafından servis ve dolmuş şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Trafik Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Murat Topçu, Mut Ziraat Odası konferans salonunda, trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikleri anlattı. Son günlerde Mersin'de işçi taşıyan araçların kaza yaptığına dikkat çeken tim astsubayları da, "Araçlarınızda taşıdığınız yük veya eşya değil. Araçlarınızda ekmek parası için para kazanıp ev geçindirecek olan işçilerimizi taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz olamaz, çok dikkatli olmak zorundasınız" dedi.

Eğitim sonunda işçi servis araç denetimlerinde kullanılan kontrol formu ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan trafik broşürleri dağıtıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, Mut, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı Kuyumcuyu Soyup İki Kişiyi Öldüren Kişinin Polis Olduğu Ortaya Çıktı

Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:55:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servis ve Dolmuş Şoförlerine Trafik Eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]