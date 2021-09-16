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"Servis yataklarında doluluk oranımız yüzde 55, yoğun bakımlarda doluluk oranımız yüzde 70" - Son Dakika

"Servis yataklarında doluluk oranımız yüzde 55, yoğun bakımlarda doluluk oranımız yüzde 70"

16.09.2021 10:07

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "Genel anlamda bir doluluk oranı vermek gerekirse, Ankara'daki tüm genel servis yatakları açısından doluluğumuz yaklaşık yüzde 55, yoğun bakım yatakları açısından da doluluğumuz yüzde 70.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "Genel anlamda bir doluluk oranı vermek gerekirse, Ankara'daki tüm genel servis yatakları açısından doluluğumuz yaklaşık yüzde 55, yoğun bakım yatakları açısından da doluluğumuz yüzde 70. Ama burada Covid'den ziyade non Covid (Covid dışı) ihtiyacı olanlar da var. Burada önemli olan şey, vaka sayılarının artmaması" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma, basın mensuplarına Başkent'in güncel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akelma, Ankara'daki hastane doluluk oranlarını, aşılama oranlarını ve ildeki Covid-19 vaka seyrini değerlendirdi. Akelma, "Ankara ilimizde aşılama çalışmaları en başından beri çok yoğun, çok etkin bir aşılama yürütüyoruz. Sadece hastanelerimizde değil, vatandaşa ulaşma açısından aşılamanın başladığı dönemlerde Organize Sanayi Bölgelerinde aşılamalar yaptık. Ondan sonra yine meydanlarda; Kızılay Meydanı, Hacı Bayram Veli Camii Meydanı gibi alanlarda, yine Esenboğa Havaalanı, YHT Tren Garı, AŞTİ gibi alanlarda da aşılamalarımız devam ediyor. Bunun dışında da yatağa bağlı olan ve bir şekilde yataktan çıkması mümkün olmayan vatandaşlarımızı da evde aşılamaya devam ediyoruz. Aşılama konusunda hakikaten çok iyi bir noktadayız. En başından beri Ankara'daki aşılama oranı hep Türkiye ortalamasının üzerinde oldu. Şu anda da 18 yaş ve üzerindeki aşılama oranımız tek dozda yüzde 87 iki dozda yüzde 70. Dolayısıyla bu rakamlar bizim için çok umut verici. Biz bundan şunu anlıyoruz, Ankara halkının aşı konusunda bir tereddüttü yok. 18 yaş ve üzeri aşılamada yüzde 100 bir hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE AŞIYA, SONRA KAMPÜSE"

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma, "Ankara ilimiz aynı zamanda bir yükseköğrenim, bir üniversite şehri. Ankara ilimizde 19 tane üniversite var ve dolayısıyla buralara önümüzdeki günlerde gençlerimiz gelecek. Tabi burada Ankara'ya gelecek gençlerimiz için lütfen aşınızı olun diyoruz. Yani şunu diyoruz, 'Önce aşıya, sonra kampüse' bu bizim için çok önemli. Çünkü aşılama artmadığı müddetçe biz bunun üstesinden gelemeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"ANKARA'DAKİ VAKA SAYILARINA BAKTIĞIMIZDA, BİZİM 1 AY ÖNCESİNE GÖRE VAKA SAYILARIMIZDA BİR ARTIŞ OLDU"

Başkent'teki vaka sayılarının bir plato çizdiğini ve bu plato sonrasında düşüş dönemine geçmesini umut ettiklerini kaydeden Akelma, "Ankara'daki vaka sayılarına baktığımızda, bizim 1 ay öncesine göre vaka sayılarımızda bir artış oldu. Yaklaşık son 4 haftadır vaka sayılarımız dalgalanıyor. Yani haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen orana göre sayımız 150 ile 240 arasında değişiyor. En son geçen haftaki sayımız da 242'ydi. Yani bir önceki haftaya göre bir artışımız söz konusu. Ama genel anlamda gördüğümüz, yeni vaka sayımız yeni bir plato çizdi. Ancak tabi ki vaka sayılarımız önümüzdeki günlerde okulların açılması ile birlikte ve üniversitelerin de açılması ile birlikte, insan hareketliliğinin artmasına bağlı olarak bir artış olacağını düşünüyoruz. Hiç arzu etmiyoruz ama sonraki durum bizim önümüzü daha iyi görmemizi sağlayacak. Şuan ki sayılarımız bu yönde. Bu vakaların takibi için de Ankara'nın tüm ilçelerinde filyasyon ekiplerimiz görevlerini yapıyor. Ayrıca Ankara'da bizim Covid çağrı merkezimiz var ve biz buraya günlük 5 bin çağrı alıyoruz. Tabi ki bu çağrıların hepsi tedavi amacıyla olmuyor. Kimi aşı ile ilgili sorular oluyor. Kimisi karantina durumlarını sorgulamak istiyor. O yüzden aktif olarak 5 bin tane çağrıyı yanıtlıyoruz ve bu konuda vatandaşlarımız ile iç içeyiz" diye konuştu.

"ANKARA'DAKİ TÜM GENEL SERVİS YATAKLARI AÇISINDAN DOLULUĞUMUZ YAKLAŞIK YÜZDE 55, YOĞUN BAKIM YATAKLARI AÇISINDAN DA DOLULUĞUMUZ YÜZDE 70"

Geçen sene Covid-19 haricinde hastanelere başvuruların daha az olduğunu hatırlatan Akelma, "Son 1 ayda vakalarımız belli bir plato çizse de hastanelerdeki yatış oranlarımızda aşırı değil, ama kontrollü bir artış var. Burada ihtiyaç oldukça bizde hastanelerimizdeki Covid kapasitelerimizi kontrollü bir şekilde artırıyoruz. Şu anda bizim yoğun bakım bekleyen, yatış bekleyen hastalarımız ile ilgili hiçbir sorun yok. Burada ihtiyaç olduğu zaman Ankara genelinde hızlı bir şekilde bunu yönetiyoruz. Genel anlamda bir doluluk oranı vermek gerekirse, Ankara'daki tüm genel servis yatakları açısından doluluğumuz yaklaşık yüzde 55, yoğun bakım yatakları açısından da doluluğumuz yüzde 70. Ama burada Covid'den ziyade non Covid (Covid dışı) ihtiyacı olanlar da var. Burada önemli olan şey, vaka sayılarının artmaması" açıklamasında bulundu.

Ankara'daki Covid-19'a yakalanan gebeler ile ilgili bilgiler de veren İl Sağlık Müdürü Akelma, 2021 yılı içerisinde 12 annenin Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Vefat eden annelerin hepsinin aşısız olduğunu hatırlatan Akelma, anne adaylarının da aşılanması gerektiğine, yapılan çalışmalar ışığında aşıların anne adayları için de güvenli olduğuna vurgu yaptı.

(İHA)

Servis yataklarında doluluk oranımız yüzde 55, yoğun bakımlarda doluluk oranımız yüzde 70

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Servis yataklarında doluluk oranımız yüzde 55, yoğun bakımlarda doluluk oranımız yüzde 70' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Servis yataklarında doluluk oranımız yüzde 55, yoğun bakımlarda doluluk oranımız yüzde 70" - Son Dakika
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