İstanbul'da servisçiler toplu ulaşıma destek için hazır - Son Dakika

İstanbul'da servisçiler toplu ulaşıma destek için hazır

27.05.2021 13:42
İstanbul'da servisçiler toplu ulaşıma destek için hazır, System.String[]

PANDEMİ döneminde okulların eğitime uzaktan devam etmesi nedeniyle uzun süredir iş yapamayan servis araçlarının İBB Meclisi'nde toplu ulaşıma destek vermeleri yönünde alınan kararın ardından, servisçiler trafiğe çıkacağı günü bekliyor.

PANDEMİ döneminde okulların eğitime uzaktan devam etmesi nedeniyle uzun süredir iş yapamayan servis araçlarının İBB Meclisi'nde toplu ulaşıma destek vermeleri yönünde alınan kararın ardından, servisçiler trafiğe çıkacağı günü bekliyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk "Biz hemen hazırız. Burada yapılacak alt yapı çalışmaları veya belirlemeler ne kadar hızlı biterse o kadar çabuk entegre oluruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde dün yapılan oturumda 66 bin servis aracının pandemide toplu ulaşıma katkı sağlaması teklifi, Ak Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Okulların da kapalı olmasıyla uzun zamandır trafiğe çıkmayan servis araçları, bu karar kapsamında İETT'nin ilave 250 yeni hattı ile faaliyete geçecek. 31 Ağustos 2021'e kadar sürecek uygulamada toplu ulaşım araçlarındaki yükü hafifletmek ve pandemide faaliyet gösteremeyen servis sahibi ve sürücülerini ekonomik anlamda rahatlatmak hedefleniyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, alınan karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSTANBUL'DA ÇALIŞMAYAN SERVİS ARACI SAYISI 35 BİN"

Öztürk  "Toplu ulaşımdaki yükü hafifletmek, salgının yayılmasını önlemek için servis araçlarının toplu ulaşımda istifade etsinler diye İstanbul'un hizmetine sunalım demiştik. Önümüzdeki günlerde bu işin nasıl yapılacağını, ne kadar arabaya ihtiyaç duyulacağını öğreneceğiz. Servisçilerin tamamı İstanbul ulaşımına entegre olacak diye bir şey söz konusu değil. İhtiyaç kadar araç çalışacak. Genel bir rakam verilmiş burada 66 bin servis aracı, boşta olan servis aracı sayısı değil. Hatta servis işi yapanların sayısı 66 bin değil. İstanbul'daki servis aracı sayısı 56 bin, 55 bin civarında. İstanbul'da çalışmayan servis aracı sayısı yaklaşık 35 bin" şeklinde konuştu.

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"TRAFİĞİ RAHATLATACAKTIR" Öztürk, "İstanbul trafiğinde insanlar tek tek araçlara binerek salgından kaçtığı için fazla bir trafik var. Eğer servis araçları oturma kapasitesine göre taşıma yaparsa, tek tek gidilen araçların trafikten çekileceğini düşünüyoruz. Trafiği rahatlatacak diyorum" şeklinde konuştu.

"TELAFİ EĞİTİMLERİ BAŞLARSA, YENİ BİR KARGAŞA OLSUN İSTEMEYİZ"Hamza Öztürk "Biz hemen hazırız. Burada yapılacak alt yapı çalışmaları veya belirlemeler ne kadar hızlı biterse o kadar çabuk entegre oluruz. Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı; 'Telafi eğitimine başlayacağız' dedi. Bu iş çok geciktirilir veya hazırlık safhası çok uzun sürerse yarın öbür gün okullara da araba ihtiyacı olacağı için burada yeni bir kargaşa çıkmasını istemiyoruz. Bir an önce ne tür bir hazırlık yapılacaksa biz de taşın altına elimizi sokalım. Hazırlanalım. Bu işi başlatalım" diye konuştu.

"BİZE NEFES ALDIRACAK" Servis aracı sahibi Gökmen Savaş Kurt, "Servis araçları 2020 Mart ayından beri boşta. Benim iki tane servis aracım var. İki tane servis aracım okul bahçesinde yatmakta. Bizim için olumlu, 3 ay da olsa olumlu bize nefes aldıracaktır. En azından birikmiş borç ve kredilerin ödenmesi noktasında bize çok faydalı olacaktır" dedi.


İstanbul'da servisçiler toplu ulaşıma destek için hazır
İstanbul'da servisçiler toplu ulaşıma destek için hazır
İstanbul'da servisçiler toplu ulaşıma destek için hazır
İstanbul'da servisçiler toplu ulaşıma destek için hazır
İstanbul'da servisçiler toplu ulaşıma destek için hazır

Hamza Öztürk, Esnaf Odası, İstanbul, Yalın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da servisçiler toplu ulaşıma destek için hazır - Son Dakika


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