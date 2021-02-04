Servisçiler ve Minibüsçüler Odası kuruluyor - Son Dakika

Servisçiler ve Minibüsçüler Odası kuruluyor

04.02.2021 13:02

Servisçiler ve Minibüsçüler Odası kuruluyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren servisçiler için oda kurulma çalışmaları son aşamaya geldi.

Servisçiler ve Minibüsçüler Odası kuruluyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren servisçiler için oda kurulma çalışmaları son aşamaya geldi. SS. 86 Nolu Star Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Metin Fidan haksız rekabeti önlemek amacıyla böyle bir adım attıklarını anlattı.

Kdz. Ereğli'de SS. 86 Nolu Star Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Metin Fidan, ilçede faaliyet gösteren servisçiler ve minibüsçüler için oda kurulacağını ifade ederek süreci anlattı.

Haksız rekabet ve servis esnafının yaşadığı sorunları anlatan Fidan, Şoförler Odası'nın kendilerine karşı tutumu da eleştirdi. Fidan açıklamasında şunları söyledi:

"Ereğli'de servis çekmekte olan esnaf camiası olarak şoförler ve otomobilciler odasına kayıtlı olan üyeleriz. Pandemi süreci içerisinde Türkiye genelinde yaşanan sıkıntılar biz servisçileri daha fazla etkilediği için Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın bizim hiçbir şekilde servisçiye destek vermediğinden dolayı yıllardır aynı sıkıntıyı yaşadığımızdan dolayı bu konu ile ilgili çözüm olarak farklı il ve ilçeler ile görüşerek Servisçiler ve Minibüsçüler Odası kuran illerdeki başkanlarımız ile istişarede bulunduk. Bu konu ile ilgili mağduriyetimizi ayrı bir oda kurarak hak ve menfaatlerimizi savunabileceğimizi düşündük. Arkadaşlarımız ile beraber fikir alışverişi yaparak bu konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı'mızla görüşmeleri yaptık. Yapamayacağımız bir olay olmadığını gördük. İstenilen şartlar, üye sayısı fazla. Fazla olmasına rağmen biz bu işe yıllardır mağduriyet çekmektense, geçmişte yaşamış olduğumuz mağduriyetleri yaşamamak için bir adım atalım dedik. Şuanda girişimlerimiz olumlu bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki süreçte resmi yazışmalar geldiğinde elimize, bizzat ben yürüteceğimi, üye sayısı için 6 ay süre verileceğini ve üye sayısı tamamlandığında resmiyet kazanılacağı ile ilgili Bakanlık ile ilgili görüşmeler yapıldı. Bakanlığımızın bize vermiş olduğu net bilgiye göre açıklama yaptık, Ereğli'de servisçi esnafımızın daha iyi şartlarda, hak ve menfaatlerinin korunacağı oda kurmakla beraber kişilerin mağduriyetini giderebileceğimize inanıyoruz. Biz oda meraklısı değiliz, oda meraklısı olsak Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda 10 ay sonra seçimler yapılacak adaylığımızı da koyarız. Derdimiz servisçi esnafının mağduriyetini ortadan kaldırmak."

"S plakalı korsan 8 araç tespit ettik"

Ereğli'deki korsan servisçiler ile ilgili oda kurulduktan sonra izleyecekleri yol haritasını da anlatan Fidan, haksızlıklarla mücadele edeceklerini ifade etti. Fidan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; "Odayı kurma sebeplerimizden biri de bu. Çünkü korsan taşımacılığın hiçbir şekilde önüne geçilmiyor. Odaya gidip de mağduriyetimizi dile getirdiğimiz zaman hiçbir şekilde geri dönüş yapılmıyor. Bizden daha çok Ereğli'de korsan taşımacılık yapan, hakkaniyeti olmayan kişiler araba alıyorlar, emekli olan araba alıyor, kişi burada arsa satayım çocuğum servis yapsın, hiç kimse demiyor ki; bu mesleği gerçekten icra edenler ne olacak demiyor. Herkes ticaret yapabilir ancak araç alan kişinin Türkiye genelindeki yasa ve hukuklara uyarak, şartlar neyse onu yerine getirerek taşımacılık yapması gerekiyor. Biz bu odayı kurarak, korsan taşımacılığın önüne geçerek mevcut meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunacağının, çalışma ilkelerinin daha da iyi bir hale getirilmesi için odanın kurulmasının şart olduğunu duyurmak istiyorum. Herkes ekmeğine sahip çıkmalı."

Servisçiler ve Minibüsçüler Odası kuruluyor
Servisçiler ve Minibüsçüler Odası kuruluyor
Servisçiler ve Minibüsçüler Odası kuruluyor
Servisçiler ve Minibüsçüler Odası kuruluyor

Zonguldak, Türkiye, Ereğli, Star, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Servisçiler ve Minibüsçüler Odası kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


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