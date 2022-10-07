SERVİSE AHŞAP YER YAPIP, FAZLA ÖĞRENCİ TAŞIYAN EHLİYETSİZ ŞOFÖRE PARA CEZASI - Son Dakika
Üye Girişi

SERVİSE AHŞAP YER YAPIP, FAZLA ÖĞRENCİ TAŞIYAN EHLİYETSİZ ŞOFÖRE PARA CEZASI

07.10.2022 17:47

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, okul servisine ahşaptan oturma yerleri ekleyip, kapasitenin üzerinde öğrenci taşıyan ehliyetsiz şoföre 13 bin 440 lira ceza kesildi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, okul servisine ahşaptan oturma yerleri ekleyip, kapasitenin üzerinde öğrenci taşıyan ehliyetsiz şoföre 13 bin 440 lira ceza kesildi.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan minibüsün içinde, kapasitenin üzerinde öğrenci olduğu tespit edildi. Minibüse ahşaptan oturma yerlerinin de eklendiğini fark eden ekipler, şoför M.A.'nın ehliyetinin olmadığını belirledi. M.A.'ya 13 bin 440 lira ceza kesilirken, minibüs de 15 gün süreyle trafikten menedildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı Konya gündem haberi | Konya'da drift yapan sürücüye 10 bin 948 lira ceza kesildi Konya gündem haberi | Konya'da drift yapan sürücüye 10 bin 948 lira ceza kesildi
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SERVİSE AHŞAP YER YAPIP, FAZLA ÖĞRENCİ TAŞIYAN EHLİYETSİZ ŞOFÖRE PARA CEZASI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:21:25. #1.12#
SON DAKİKA: SERVİSE AHŞAP YER YAPIP, FAZLA ÖĞRENCİ TAŞIYAN EHLİYETSİZ ŞOFÖRE PARA CEZASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement