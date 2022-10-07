Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan minibüsün içinde, kapasitenin üzerinde öğrenci olduğu tespit edildi. Minibüse ahşaptan oturma yerlerinin de eklendiğini fark eden ekipler, şoför M.A.'nın ehliyetinin olmadığını belirledi. M.A.'ya 13 bin 440 lira ceza kesilirken, minibüs de 15 gün süreyle trafikten menedildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SERVİSE AHŞAP YER YAPIP, FAZLA ÖĞRENCİ TAŞIYAN EHLİYETSİZ ŞOFÖRE PARA CEZASI - Son Dakika

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