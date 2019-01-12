Servisin Çarptığı 12 Yaşındaki Çocuk Kaldırıldığı Hastanede Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Servisin çarptığı 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'da öğrenci servisinin çarptığı 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Servisin çarptığı 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
ANTALYA - Antalya
'da öğrenci servisinin çarptığı 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, dün saat 15.00 sırasında Kepez
İlçesi Kanal Mahallesi, Alaeddin Keykubat
Ortaokulu yakınında meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Mehmet Can
Uçar, dün okul çıkışı yakındaki evlerine doğru yürüyerek yola çıktı. Bir marketten alışveriş yapan Uçar'a, çıkışta A.T., idaresindeki 07 C 0772 plakalı okul servisi çarptı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yarısı hayatını kaybetti. Mehmet Can Uçar
'ın cansız bedeni yapılan otopsi sonrası Adli Tıp Kurumu
morgundan alındı. Gözyaşlarına boğulan baba Malik Uçar'ı yakınları güçlükle ayakta tutabildi. Küçük çocuğun cenazesi Burdur
'un Bucak
ilçesi Hacısarılar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:19 Kaynak: İHA
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