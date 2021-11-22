Serviste 2 öğrenciyi öldüren eski muhtara 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

ÇORUM'da, oğluyla kavga eden Tunç Taşar (14) ile Kaan Hakverdi'yi (13) okul servisinde tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski muhtar Selfet Başkuş (58) için savcı, mütalaasını açıkladı. Başkuş hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Olay, 12 Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Eski muhtar Selfet Başkuş, oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi'yi kavga ettikleri gerekçesiyle araçta tabancayla vurdu. Taşar ve Hakverdi, ağır yaralı kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınına giderek, "Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet" diyen Başkuş, jandarmaya teslim oldu. Mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

'PİŞMANIM'Sanık Selfet Başkuş, yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkarıldı. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da yer aldı. Önceki duruşmada yaptığı savunmayı tekrarlayan Başkuş, hayatını kaybeden çocukların, oğluna tacizde bulunduklarını iddia ederek, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Savunmanın ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, sanık hakkında 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için ertelendi.