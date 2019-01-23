Serviste 4 Yaşındaki Öğrenciyi Unutan Şoför ve Hostes Serbest

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15 Yaşındaki Çocuk Erken Doğum Yaptı, Bebeği İhmal Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Çırak Bulamayan Sanayi Ustası, Eşini Kaportacı Yaptı

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var