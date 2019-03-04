Servisten İndi, Otobüsün Çarpmasıyla Öldü
1 saat önce
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, fabrika servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı (28), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
SAKARYA'nın Pamukova
ilçesinde, fabrika servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı (28), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, D-650 Karayolu ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 PK 107 plakalı yolcu otobüsü, fabrika servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı'ya çarptı. Ağır yaralanan Adem Darı, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Darı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Pamukovasakarya
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:29 Kaynak: DHA
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