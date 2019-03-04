Son Dakika Haberleri: Servisten İndi, Otobüsün Çarpmasıyla Öldü

Servisten İndi, Otobüsün Çarpmasıyla Öldü

1 saat önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, fabrika servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı (28), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Servisten İndi, Otobüsün Çarpmasıyla Öldü, System.String[]
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, fabrika servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı (28), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde, D-650 Karayolu ilçe merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 PK 107 plakalı yolcu otobüsü, fabrika servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Darı'ya çarptı. Ağır yaralanan Adem Darı, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Darı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Pamukovasakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:29 Kaynak: DHA

Pamukova, Güncel
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