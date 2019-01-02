Servisten İnen Çocuğa Araç Çarptı
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, servisten inen çocuk panelvanın çarpması sonucu yaralandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, servisten inen çocuk panelvanın çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sıracevizler Mahallesi'nde okul servisinden evinin önünde inen özel eğitim sınıfı öğrencisi Ramazan Çetinkaya'ya, Özer Özkan'ın kullandığı 67 ZF 818 plakalı panelvan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:50 Kaynak: AA
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