Ses 1-2: 2021 VFŞL Yaz Mevsimi Çeyrek finallerinde neler konuşuldu?

Lolespor Çeyrek Final serisine ait Ses 1-2 bölümünü yayımladı. Her hafta yayımlanan programda oyuncuların takım içi konuşmalarıyla birlikte komik ve eğlenceli anları da yer alıyor.

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalar ile birlikte Çeyrek Final aşamasını geride bıraktık. Çeyrek Final karşılaşmalarının sonuçlanmasıyla birlikte, yarı finale kalan takımlar belli oldu. Sevilen seri Ses 1-2'nin yeni bölümü yayımlandı. Mevsim Finalleri eşleşmelerine göz atmak isterseniz tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin Çeyrek Final karşılaşmalarında oyun içi iletişimde takımların neler konuştuğuna aşağıdaki video üzerinden ulaşabilirsiniz.

Çeyrek Final bölümü izleyicilere çok keyifli dakikalar sunuyor!