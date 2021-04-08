Ses 1-2 VFŞL Kış Mevsimi Çeyrek Final Karşılaşmalarında neler konuşuldu? - Son Dakika

Ses 1-2 VFŞL Kış Mevsimi Çeyrek Final Karşılaşmalarında neler konuşuldu?

Ses 1-2 VFŞL Kış Mevsimi Çeyrek Final Karşılaşmalarında neler konuşuldu?
Son Güncelleme: 08.04.2021 22:36

Ses 1-2 serisinde yeni bölüm yayımlandı!

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsiminde geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalar ile birlikte Çeyrek Final aşamasını geride bıraktık. Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda yarı finale kalan takımlar belli oldu.

NASR Esports'u yenen 1907 Fenerbahçe Espor ilk yarı finalist olmuştu. Yarı final eşleşmesinde 1907 Fenerbahçe Espor'un rakibi Papara SuperMassive oldu.

Kış mevsimi çeyrek final 2. maçı Galatasaray Espor ve Dark Passage arasında gerçeklemişti. Mücadelenin galibi Galatasaray Espor, yarı final mücadelesi için fastPay Wildcats ile eşleşti.

Lolespor Çeyrek Final serisine ait Ses 1-2 bölümünü yayımladı. Her hafta yayımlanan programda oyuncuların takım içi konuşmalarıyla birlikte komik ve eğlenceli anları da yer alıyor.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nin Çeyrek Final karşılaşmalarında takımların Ses 1-2'de neler konuştuğuna aşağıdaki video üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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SON DAKİKA: Ses 1-2 VFŞL Kış Mevsimi Çeyrek Final Karşılaşmalarında neler konuşuldu? - Son Dakika
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