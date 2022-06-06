"3600 ek gösterge sözü verildikten sonra 2019 yılında 3000 ek gösterge emekli maaşı yoksulluk sınırının yüzde 45 iken, 3600 ek gösterge ile maaşlarımızın bugünkü yoksulluk sınırı karşılığı yüzde 35 olacak. Ek gösterge düzenlemesi söz verildiği dönem olan 3000 ek gösterge düzeyindeki maaşlarımızın refah düzeyine taşımayacak bizleri. 3600 ek gösterge düzenlemesi maaşlarımızda 1234 TL arttırsa da 2021 dönemi maaşlarımızın yoksulluk sınırı karşısındaki oranı baz alındığında kaybımız yeni düzenleme sonrası 1563 TL'dir."

SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 600 puanlık ek gösterge artışının sağlık personeline ne kadar etki edeceğini açıkladı. Yalçınkaya, ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Ses Ankara Şube Eş Başkanı Yalçınkaya: 3600 Ek Gösterge 1234 Lira Artırsa da 2021'den Beri Kaybımız 1563 Tl - Son Dakika

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