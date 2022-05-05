Ses Ankara Şubesi Eş Başkanı Yalçınkaya: "Enag'a Göre En Düşük Devlet Memuru Maaşındaki Kayıp 2432 Tl. Tüik'e Göre İse 1448 Tl" - Son Dakika
Üye Girişi

Ses Ankara Şubesi Eş Başkanı Yalçınkaya: "Enag'a Göre En Düşük Devlet Memuru Maaşındaki Kayıp 2432 Tl. Tüik'e Göre İse 1448 Tl"

05.05.2022 15:21

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, TÜİK ve Enflasyon Araştırma Grubu’nun enflasyon verileri üzerinden; “ENAG’a göre en düşük devlet memuru maaşındaki kayıp 2 bin 432 TL. TÜİK’e göre ise 1448 TL. ENAG’a göre 25 yıl hizmeti olan devlet memuru maaşındaki kayıp 1986 TL. TÜİK’e göre ise 1182 TL” açıklamasını yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, TÜİK ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun enflasyon verileri üzerinden; "ENAG'a göre en düşük devlet memuru maaşındaki kayıp 2 bin 432 TL. TÜİK'e göre ise 1448 TL. ENAG'a göre 25 yıl hizmeti olan devlet memuru maaşındaki kayıp 1986 TL. TÜİK'e göre ise 1182 TL" açıklamasını yaptı.

SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, TÜİK ile bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı enflasyon rakamlarını karşılaştırdı. Yalçınkaya, rakamlar üzerinden şu değerlendirmeleri yaptı:

"ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 156,86 iken aylık enflasyon yüzde 8,68. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 69,97 iken aylık enflasyon yüzde 7,25.

ENAG'a göre ilk 4 ay toplam enflasyon yüzde 48,2. TÜİK'e göre ilk 4 ay toplam enflasyon yüzde 31,7.

ENAG'a göre ilk 4 ay sonunda maaşımıza yansıtılması gereken enflasyon farkı yüzde 40,7. TÜİK'E göre ilk 4 ay sonunda maaşımıza yansıtılması gereken enflasyon farkı yüzde 24,2.

İlk 4 ay sonrası memur yoksullaşma oranı yüzde 16,5. ENAG'a göre en düşük devlet memuru maaşındaki kayıp 2 bin 432 TL. TÜİK'e göre en düşük devlet memuru maaşındaki kayıp 1.448 TL.

ENAG'a göre 25 yıl hizmeti olan 3000 ek gösterge üzerinden emekli olan devlet memuru maaşındaki kayıp 1986 TL. TÜİK'e göre 25 yıl hizmeti olan 3000 ek gösterge üzerinden emekli devlet memuru maaşındaki kayıp 1182 TL."

YORUMLAR
500
Tüik Enflasyon Oranını Yüzde 69 Olarak Açıkladı… Vatandaş: 'Millet İki Yumurta Kırıp Yemeye Muhtaç Oldu, Bu Enflasyon Oranı Hikaye' Tüik Enflasyon Oranını Yüzde 69 Olarak Açıkladı… Vatandaş: 'Millet İki Yumurta Kırıp Yemeye Muhtaç Oldu, Bu Enflasyon Oranı Hikaye' Son dakika! Başkentte jandarma değeri 85 bin TL olan tarihi eserleri ele geçirdi Son dakika! Başkentte jandarma değeri 85 bin TL olan tarihi eserleri ele geçirdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Memuru, Türk Lirası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ses Ankara Şubesi Eş Başkanı Yalçınkaya: 'Enag'a Göre En Düşük Devlet Memuru Maaşındaki Kayıp 2432 Tl. Tüik'e Göre İse 1448 Tl' - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 15:53:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ses Ankara Şubesi Eş Başkanı Yalçınkaya: "Enag'a Göre En Düşük Devlet Memuru Maaşındaki Kayıp 2432 Tl. Tüik'e Göre İse 1448 Tl" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement