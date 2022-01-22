Valorant Viper ile Split ve Bind taktikleri

VALORANT'ta oynadığınız ajan ile ilgili birkaç lineup bilmek, ajanınızın yetenek havuzunu kullanarak rakiplerinizi daha rahat öldürmenize yarayarak oldukça işinize yarayabiliyor ve size avantaj sağlayabiliyor. Ancak bazı lineupları öğrenmek için oyun öncesinde oldukça zaman harcamanız, ve oyun içerisinde de birçok adım takip edip her hedeflemeyi doğru yapmanız gerekiyor ve bu oyun sırasında her zaman mümkün olmuyor. Ancak Reddit kullanıcısı piknifer, oyun içerisindeki mini harita ses çemberini kullanarak Viper'ın "Asit Havuzu (Q)" yeteneği için oldukça kolay bir lineup keşfetmiş.

Split B Bomba alanı defans tarafında oynarken çektiği klipte oyuncu, yeteneğini tam yukarı bakarken, ve yeteneğinin gitmesini istediği yöne dönükken atıyor, ve zehir ajanın koşarken çıkardığı seslerin nereye kadar eriştiğini gösteren çemberin kenarına düşüyor. Bu durumda asit, tam da B ana girişi bariyerinin önüne düşüyor, ve Viper zehri düştükten sonra çıkıp savunmasızlaşan rakibini kolayca vuruyor.

Aynı taktiği siz de birçok harita için kullanabilirsiniz, sadece hedeflediğiniz yerin üzerinde çatı olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu numara, bütün ana ajanı Viper olan oyunculara bir avantaj sağlayabilir.

Ayrıca VALORANT'taki ayak sesi çemberi, oldukça göz ardı edilen bir özellik. Bu çember, ne zaman rakibinizin duyuş alanından çıktığınızı size göstererek taktikleriniz için oldukça önemli bir girdi sunuyor. Ayrıca çemberin yarıçapı, bomba patlama yarıçapı ile aynı. Yani eğer bomba ses çemberinizin dışında kalıyorsa bombadan etkilenmiyorsunuz.