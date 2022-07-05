Ses Eş Genel Başkanı Selma Atabey Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ses Eş Genel Başkanı Selma Atabey Tutuklandı

05.07.2022 12:06
Ses Eş Genel Başkanı Selma Atabey Tutuklandı

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey, kendisinin de aralarında olduğu sekiz sendika yöneticisi hakkında ‘terör örgütüne üye olmak, örgütü yönetmek ve örgüt propagandası yapmak’ suçlarından açılan dava kapsamında tutuklandı. SES, “Asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılan sendikamız, dün olduğu gibi bugün de sağlık emekçilerinin hak ve hukuk mücadelesini ısrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey, kendisinin de aralarında olduğu sekiz sendika yöneticisi hakkında 'terör örgütüne üye olmak, örgütü yönetmek ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından açılan dava kapsamında tutuklandı. SES, "Asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılan sendikamız, dün olduğu gibi bugün de sağlık emekçilerinin hak ve hukuk mücadelesini ısrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Selma Atabey'in de aralarında bulunduğu sekiz SES yöneticisi hakkında 'terör örgütüne üye olmak, örgütü yönetmek ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından açılan davanın ikinci duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapıldı. Önceki dönem SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden'in tutuklu olarak yargılandığı davada mahkeme, Selma Atabey için de tutuklama kararı verdi. Gönül Erden'in tutukluluk halinin ve tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde karar alan mahkeme, davayı 3 Ekim'e erteledi.

Mazeretli olduğu için dünkü duruşmaya katılmayan Selma Atabey, hakkında verilen bu kararın ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

SES, Atabey'in tutuklanmasına ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk duruşmada mahkemeye getirileceği söylenen tanıklar bu mahkemeye de getirilmemiştir. Tanıklar mahkemeye getirilmediği için tutuklu yargılanan eski Eş Genel Başkanımız Gönül Erden hakkında tanık dinlenmesi olmadığı için 'tutukluluğuna devam' denilmiştir. Süreç bizzat kasıtlı olarak uzatılmış ve tedbir amaçlı olması gereken tutuklama cezalandırmaya dönüştürülmüştür. İlk mahkemede adli kontrol durumu artırılan Eş Genel Başkanımız Selma Atabey'in ise bu duruşmada tutuklanmasına karar verilmiştir.

"BU DAVAYLA SAĞLIK HAKKI, SENDİKAL HAKLAR VE KADIN MÜCADELESİ YARGILANMAK İSTENMEKTEDİR"

SES tarihi, emekçilerin ve toplumun sağlık hakkı mücadelesi tarihidir. Bu davayla sağlık hakkı, sendikal haklar ve kadın mücadelesi yargılanmak istenmektedir. Salgın döneminde hakları verilmeyen sağlık emekçileri için aktif mücadele eden sendikamızın faaliyetlerinin dava konusu yapılmasını kabul etmiyoruz. İktidarın yapması gereken, salgınla mücadele etmektir, sağlık emekçilerinin haklarını vermektir. Hak mücadelesi veren emek örgütlerini yıpratma çabası sonuç vermeyecektir. Yüzlerce sağlık emekçisinin ve binlerce insanın yaşamına mal olan pandeminin kötü yönetildiğini, bu ölümlerin alınmayan tedbirler nedeni ile olduğunu, her bir ölümün vebalinin siyasi iktidarın üstünde olduğunu bizler anlattıkça sendikamızı kriminalize etmeye, toplumda ve emekçiler içinde itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Biz biliyoruz ki bu davada bu yönelimin bir parçasıdır.

Asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılan sendikamız, dün olduğu gibi bugün de sağlık emekçilerinin hak ve hukuk mücadelesini ısrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Tutuklu eski ve yeni eş başkanlarımız serbest kalıncaya kadar da arkadaşlarımıza özgürlük taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz."

YORUMLAR
500
Şahin: 'Bizim hayallerimiz de hedeflerimiz de büyük' Şahin: 'Bizim hayallerimiz de hedeflerimiz de büyük' Memurların yüzde 72,63'ü sendikalı Memurların yüzde 72,63'ü sendikalı
Kaynak: ANKA

Sağlık Emekçileri Sendikası, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ses Eş Genel Başkanı Selma Atabey Tutuklandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:03 Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 12:23:01. #1.12#
SON DAKİKA: Ses Eş Genel Başkanı Selma Atabey Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement