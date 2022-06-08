Kadın liderliğiyle "başka bir dünyanın" mümkün olduğunu savunan SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu, dördüncü yılını kutluyor. SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, "Kadınların çatışmaların önlenmesi, yönetilmesi ve çözülmesiyle ilgili ulusal, bölgesel ve uluslararası kurum ve mekanizmalarda, tüm karar alma düzeylerinde daha fazla temsil edilmelerini sağlamayı amaçlayan bu perspektifin sesi böylece artık medyada daha çok duyulacak" dedi.

SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu, kuruluşunun dördüncü yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, dört yılda siyasette ve yerel yönetimlerde kadın temsiliyetine odaklanarak, "rol model" kadınların portrelerinin çıkartıldığı, ekonomiye, iş dünyasına ve kültür- sanata toplumsal cinsiyet perspektifinden bakılarak, toplumsal cinsiyet kalıplarına ve cinsiyetçi yaklaşımlara ayna tutulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, kadın hakları örgütleri ile aktivistlerin geniş katılımıyla 2018'de düzenlenen Kadın Zirvesi'nin ortak çıktısı olarak kurulan SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu, kurulduğu günden bu yana geçen dört yılda yerel ve küresel kadın gündemlerini yakından izliyor, yereli küreselin, küreseli de yerelin içinde düşünerek bütüncül bir anlayışla toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğu "başka bir dünyanın" mümkün olduğunu görüşünü savunuyor.

Kadın hakları gündeminin referans internet sitesi ve sosyal medya adresi olan SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak üzere kadının hak ve adalet arayışını ön plana çıkararak siyaset, iş dünyası ve sanatta kadın liderliğini görünür kılıyor.?Platformda özgün içeriklerin yanı sıra yerel ve küresel haberler de yer alıyor. Çeşitli haber kaynaklarından derlenen ve tercüme edilen haberler, kadın bakış açısıyla takipçilerle paylaşılıyor.

Aynı zamanda İngilizce de içerik üreten platform, kadın hareketinin Türkiye'deki ve dünyadaki yakın tarihinin arşivi olarak da değer taşıyor.

GÜLSEREN ONANÇ: PLATFORMUMUZ MEDYANIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ROLÜNÜ AMAÇ EDİNECEK

Platforma ilişkin açıklama yapan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Gülseren Onanç, şunları kaydetti:

"Yerel ve ulusal kadın gündemlerini yakın markajla toplumsal cinsiyet perspektifinden ele alan platformumuz, bu yıldan itibaren biraz da bugüne dek çoğu kez siyaset alanına bırakılan 'güvenlik' meselesini, kadınların ve ezilen grupların perspektifiyle ele almayı ve sivil toplumdan barış sesinin yükseltilmesinde medyanın dönüştürücü rolünü de amaç edinecek. İsveç merkezli sivil toplum kuruluşu Operation 1325 iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz 'Barış İçin Kadın SES'i' projesiyle Türkiye ve dünyadaki kadın, barış, güvenlik gündemini okurlarımızla buluşturuyoruz. Çeviriler, orijinal makaleler, video ve podcastlerle barışa giden yolda kadınların kurucu rolünün güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bu yeni yayın prensibiyle Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'de ve dünyadaki savaş ve çatışmaları, kadın perspektifinden ve barış inşasını gündemleştirecek şekilde ele alacağız. Kadınların çatışmaların önlenmesi, yönetilmesi ve çözülmesiyle ilgili ulusal, bölgesel ve uluslararası kurum ve mekanizmalarda, tüm karar alma düzeylerinde daha fazla temsil edilmelerini sağlamayı amaçlayan bu perspektifin sesi böylece artık medyada daha çok duyulacak."