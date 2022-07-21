Ses hızını aşan yeni yolcu uçağı tanıtıldı! - Son Dakika
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Ses hızını aşan yeni yolcu uçağı tanıtıldı!

21.07.2022 11:00
Ses hızını aşan yeni yolcu uçağı tanıtıldı!

Boom Supersonic firması yeni yolcu uçağı 2 bin km/s hızın üzerine çıkabiliyor. Bu sayede uçak yolculukları önemli oranda kısalabilir.

Uçaklar uzun zamandır hayatımızda. Yolcu taşımacılığında kullanılmaya başlamalarından bu yana uçaklar uzak mesafeli yolculukların vazgeçilmezi konumunda. Kara ya da deniz yolu ile belki de günlerce sürebilecek yollar uçaklar sayesinde birkaç saat içerisinde geçilebiliyor. Şimdi ise bu süre biraz daha kısalacak gibi görünüyor.

Overture farklı bir uçak seyahati vadediyor

Boom Supersonic firması yeni yolcu uçağının prototipini tanıttı. Buna göre şirketin yeni uçağı 2 bin km/s hızın üzerine çıkabiliyor. Bir başka deyişle yeni model Atlas Okyanusu'nu sadece 3.5 saatte aşabilecek. Yolcu uçaklarında yeni bir döneme işaret eden Overture, 2029 yılında kullanılmaya başlanacak.

Uçak yolculuklarında neden telefon kullanılmaz?

Boom Supersonic şirketinin yeni yolcu uçağı 26 milyon saatlik yazılım simülasyonu, 5 rüzgar tüneli testi ve 51 tasarımsal değişikliğin sonunda ortaya çıktı. Yeni yüksek hızı yolcu uçağı bu hafta Farnborough International Airshow'da tanıtıldı. Boom fuarda yeni modelini 'ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir bir süpersonik uçak' olarak nitelendiriyor.

Our hearts went BOOM! ?? Behold the all-new @boomaero supersonic design, coming to the skies in 2029. pic.twitter.com/aqXu1uAxny

United Airlines (@united) July 20, 2022

Overture, uçağın su üzerinde Mach 1.7 (2.092 km/s ) hızla ve kara üzerinde Mach 1'in (1239 km/s) hemen altında seyretmesini sağlayan kanatlarında konumlandırılan dört güçlü motora sahip. Bu dörtlü motor tasarımının performansın yanı sıra maliyetleri düşürürken gürültüyü azalttığı belirtiliyor.

Boom, 60 bin fit yükseklikte uçabilecek olan Overture'nın 65 ile 80 arasında yolcu kapasitesine sahip olacağını açıkladı. Şirket ayrıca yeni yüksek hızlı uçaklarında 'dünyanın ilk gürültü azaltma sisteminin' kullanılacağını duyurdu. Overture bu sayede ses hızı (1235 km/s) altında uçan uçaklar ile aynı gürültü seviyelerini yakalayabilecek.

Ses hızını aşan yeni yolcu uçağı tanıtıldı!

Uçağın gövdesi de performansına katkıda bulunmak amacıyla mümkün olduğunca aerodinamik olarak tasarlanmış. Ön bölümde sivri bir burna sahip olan uçağın arka tarafı da yine daralarak son buluyor. Bu sayede rüzgar direnci en aza indirilen uçağın kanatları da hem yüksek hem de düşük hızlarda en iyi dengeyi sağlamak üzere tasarlandı.

Tüm bunlara ek olarak Overture, geleneksel metallerden daha hafif, daha güçlü ve termal olarak daha kararlı olan karbon kompozit malzemelerden imal edilecek. Ayrıca sürdürülebilirlik ön planda tutularak tasarlanan uçakta yakıt olarak da SAF (sürdürülebilir havacılık yakıtı) kullanılacak.

Ses hızını aşan yeni yolcu uçağı tanıtıldı!

Overture'nin 2025 yılında üretilmeye başlanması ve 2026 yılında havalarda olması bekleniyor. 2029 yılına gelindiğinde ise yeni uçağın süpersonik hızlarda yolcu taşımaya başlaması öngörülüyor. 2 bin km/s hızın üstüne çıkan son yolcu uçağı Concorde, 1976 yılında hizmete girmiş ancak 2003 yılı ile birlikte gökyüzüne veda etmişti.

Peki siz ses üstü hızlara çıkan yeni yolcu uçağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Atlas Okyanusu, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ses hızını aşan yeni yolcu uçağı tanıtıldı! - Son Dakika

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