Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı - Son Dakika

Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı

12.05.2021 16:41

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Aktan'ın yakın arkadaşıyla görüşmesine ait olduğu öne sürülen ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Söz konusu kayıtlarda, "Özcan'a çocuğu göstermeyeceğim" dediği duyulan Aktan, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e oğlunu göstermek için attığı mesajları paylaşan Aktan, "Yorgunum, yetişemiyorum manipülasyonlara ve bu kirli dövüşe" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın velayet savaşı devam ediyor. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programda Feyza Aktan'a ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla ikili yeniden gündeme geldi.

"ÇOCUĞU GÖRÜŞ DIŞI GÖNDERMENİN BEDELİNİ ÖDEDİM"

Yayınlanan ses kayıtlarında ağır küfürler eden Feyza Aktan'ın çocuğu Kuzey'i babasına göstermeyeceğini söylediği ve uykusu olan çocuğunu komşuya göndermeye çalıştığı duyuluyor. Kısa sürede gündem olan Aktan, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama metni yayınlayarak kendisini savundu.

Özcan Deniz ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile kapının önündeki bir görüntüsünü yayınlayan Aktan, şu ifadeleri kullandı: "Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için eğlendirdiğim bir an... Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip, oğlunu aldığı bir kayıt... Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği 'kötü anne' gibi trajedik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an..."

Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaşarak kendisini savundu

"UYGULANAN ORANTISIZ GÜCE KARŞILIK VERDİM"

"Verdiğim röportajda uzun süredir uğradığım iftiralara belgeleriyle yanıt verdim ama kimse dönüp 'Bu kıza neden iftira attınız?' diye sormadı. Bu süreç içinde 'Neden öfkeli davrandınız?' diye bana hesap soruldu. Uygulanan bu orantısız güç karşısında verdiğim tepkiler, herkes gibi insan olmanın doğasında yatan duyguların sonucu. Aksini beklemek, takım elbiseyle yatağa girmek gibi..."

Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaşarak kendisini savundu

"OĞLUM MAGAZİN MALZEMESİ DEĞİL, HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUM"

"Oğlumun uyku düzeniyle ilgili kurduğum bir sistem var. Öğleden sonra geç yatarsa gece uykusu kaliteli olmuyor. Böyle durumlarda onu oyalamak için genelde dikkatinin dağılacağı faaliyetler buluyorum. (Arkadaşlarına göndermek, bahçede oyalamak vs. ) Ahh, bunu da açıklıyorum ya... Yorgunum, yetişemiyorum... Hızınıza, gücünüze, manipülasyonlara ve bu kirli dövüşe... Para, güç, medya bütün bu cephane karşısında kendimi kollamam mümkün değil. Oğlum, kimsenin magazin malzemesi değil! Bunu servis eden, yayınlayan herkese hukuki süreci başlatıyorum."

ÖZCAN DENİZ'E ATTIĞI MESAJLARI PAYLAŞTI

Aktan fotoğraflarla açıklama yaptığı paylaşımında 27 Mart günü Kuzey'in babasını görmek istemesi üzerine Özcan Deniz'e attığı mesajları da paylaştı.

Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaşarak kendisini savundu

BAKICI: FEYZA BENİ VE ÇOCUĞUNU AÇ BIRAKIYORDU

Geçtiğimiz haftalarda Feyza Aktan'ın yanında çalışan bakıcısına şiddet uyguladığı ileri sürülmüş hatta kadının moraran bacağının görüntüsü ortaya çıkmıştı. Söylemezsem Olmaz programına bununla ilgili bir açıklama videosu gönderen bakıcı kadın, "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. 'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaşarak kendisini savundu

NE OLMUŞTU?

Feyza Aktan'ın, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Aktan, 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Deniz ile ağabeyi hakkında korunma talep ederek iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Deniz'in eski eşine şiddet uyguladığı ve "Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" şeklinde tehdit ettiği de ileri sürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Şüpheli Özcan Deniz'in savunmasında, iddiaların doğru olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini söylediği de iddianamede yer almıştı.

Annesinde kalan 3 yaşındaki oğlu Kuzey'den 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, 2 hafta önce savcılığa giderek eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi olmuştu. Konu hakkında konuşan Deniz, "Güvenlik kamerasından bazı görüntüler görünce tedirgin oldum. Hukuki yola başvurmak zorunda kaldım" demişti.

Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaşarak kendisini savundu
Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaşarak kendisini savundu
Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaşarak kendisini savundu
Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı

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Son Dakika Magazin Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı - Son Dakika Magazin


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