Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın velayet savaşı devam ediyor. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programda Feyza Aktan'a ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla ikili yeniden gündeme geldi.

"ÇOCUĞU GÖRÜŞ DIŞI GÖNDERMENİN BEDELİNİ ÖDEDİM"

Yayınlanan ses kayıtlarında ağır küfürler eden Feyza Aktan'ın çocuğu Kuzey'i babasına göstermeyeceğini söylediği ve uykusu olan çocuğunu komşuya göndermeye çalıştığı duyuluyor. Kısa sürede gündem olan Aktan, sosyal medya hesabından uzun bir açıklama metni yayınlayarak kendisini savundu.

Özcan Deniz ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile kapının önündeki bir görüntüsünü yayınlayan Aktan, şu ifadeleri kullandı: "Oğlumla babasını beklerken onu kapıda oyalamak için eğlendirdiğim bir an... Görüntü uzun ve sonunda babasının gelip, oğlunu aldığı bir kayıt... Yaşama alanımın dört bir yanına yerleştirdiği kameralardan bulabildiği 'kötü anne' gibi trajedik bir durum yaratmasına ben alışığım. Yine görüş günü dışında göndermemin bedelini ağır ödediğim bir an..."

"UYGULANAN ORANTISIZ GÜCE KARŞILIK VERDİM"

"Verdiğim röportajda uzun süredir uğradığım iftiralara belgeleriyle yanıt verdim ama kimse dönüp 'Bu kıza neden iftira attınız?' diye sormadı. Bu süreç içinde 'Neden öfkeli davrandınız?' diye bana hesap soruldu. Uygulanan bu orantısız güç karşısında verdiğim tepkiler, herkes gibi insan olmanın doğasında yatan duyguların sonucu. Aksini beklemek, takım elbiseyle yatağa girmek gibi..."

"OĞLUM MAGAZİN MALZEMESİ DEĞİL, HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUM"

"Oğlumun uyku düzeniyle ilgili kurduğum bir sistem var. Öğleden sonra geç yatarsa gece uykusu kaliteli olmuyor. Böyle durumlarda onu oyalamak için genelde dikkatinin dağılacağı faaliyetler buluyorum. (Arkadaşlarına göndermek, bahçede oyalamak vs. ) Ahh, bunu da açıklıyorum ya... Yorgunum, yetişemiyorum... Hızınıza, gücünüze, manipülasyonlara ve bu kirli dövüşe... Para, güç, medya bütün bu cephane karşısında kendimi kollamam mümkün değil. Oğlum, kimsenin magazin malzemesi değil! Bunu servis eden, yayınlayan herkese hukuki süreci başlatıyorum."

ÖZCAN DENİZ'E ATTIĞI MESAJLARI PAYLAŞTI

Aktan fotoğraflarla açıklama yaptığı paylaşımında 27 Mart günü Kuzey'in babasını görmek istemesi üzerine Özcan Deniz'e attığı mesajları da paylaştı.

BAKICI: FEYZA BENİ VE ÇOCUĞUNU AÇ BIRAKIYORDU

Geçtiğimiz haftalarda Feyza Aktan'ın yanında çalışan bakıcısına şiddet uyguladığı ileri sürülmüş hatta kadının moraran bacağının görüntüsü ortaya çıkmıştı. Söylemezsem Olmaz programına bununla ilgili bir açıklama videosu gönderen bakıcı kadın, "Evde Kuzey'le çok aç kalıyorduk. Sürekli komşulara ve arkadaşlarına gönderiyordu. 'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu" ifadelerini kullanmıştı.