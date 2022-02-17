Üye Girişi
Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor - Son Dakika

Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor

17.02.2022 18:33
Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı, büyük şehirlerdeki ses kirliliğinin Avrupa genelinde her yıl ortalama 12 bin zamansız ölüme yol açtığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı, büyük şehirlerdeki ses kirliliğinin Avrupa genelinde her yıl ortalama 12 bin zamansız ölüme yol açtığını açıkladı.

Çevre Programı'nın hazırladığı 2022 raporunda metropol kentlerde artan ses kirliliği, orman yangınlarının iklim değişikliğine etkisi ve iklim değişikliğinin ekolojik dengede yol açtığı sorunlar ele alındı.

Rapora göre şehirlerin giderek büyümesi sonucu artan ses kirliliği, ciddi bir çevresel sağlık riskine dönüşüyor.

Şehirlerde çevreden gelen sesin desibel oranının artması, insanlarda ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açarken hayvanlarda da davranış bozukluğuna sebep oluyor.

Raporda yer alan araştırma sonuçlarına göre, Avrupa genelinde yaklaşık 22 milyon kişi çevreden gelen sesten rahatsız oluyor, 6,5 milyon kişi de ses kirliliği nedeniyle uyku sorunları yaşıyor.

Büyük şehirlerdeki ses kirliliği Avrupa'da yılda ortalama 48 bin yeni iskemik kalp hastalığına yol açıyor, çevreden gelen yüksek ses her yıl 12 bin zamansız ölüme neden oluyor.

En gürültülü şehirlere de yer verilen raporda New York, ortalama 95 desibel seslilikle en gürültülü şehirlerden biri olarak belirlenirken Londra'da ortalama gürültü 86, Vietnam'ın Ho Chi Minh kentinde 103, Bangladeş'in başkenti Dakka'da 119 ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 105 desibel olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklerde Türkiye'den yer alan Tokat'ın ortalama gürültüsünün 82 desibel olduğu belirtildi.

Büyük şehirlerde gürültü oranının düşürülmesi için otoyol kenarlarına ses bariyeri inşası ve bina çatılarının yeşillendirilmesi tavsiyesi yapılırken, daha sessiz şehirler için elektronik araç kullanımının da artması gerektiği vurgulandı.

Her yıl yaklaşık 423 milyon hektarlık alan yok oldu

Öte yandan raporda, yaklaşık son 20 yılda dünya genelinde yanan ormanlık alanların istatistikleri paylaşıldı.

Buna göre 2002'den 2016'ya kadar dünya genelindeki orman yangınları sonucu her yıl yaklaşık 423 milyon hektarlık alan yok oldu.

Ayrıca 2003'ten 2016'ya kadar dünyada toplam yaklaşık 13 milyon yangın çıktı.

Orman yangınlarının en çok yaşandığı Avustralya'da 2000'den bu yana yangın sonucu yok olan ormanlık alanın 1 milyon hektarın üzerinde olduğu kaydedildi.

Yangınların sıkça görüldüğü bir başka ülke Angola'da ise orman yangınları sonucu her yıl, ülkenin kara sınırının yüzde 30'una tekabül eden bir alanın yok olduğu bildirildi.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Orman Yangınları, ruh sağlığı, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 18:39:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ses kirliliği, Avrupa'da her yıl 12 bin erken ölüme sebep oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement