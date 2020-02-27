Ses kısıklığı şikayetiyle gitti tümör çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ses kısıklığı şikayetiyle gitti tümör çıktı - Son Dakika

Ses kısıklığı şikayetiyle gitti tümör çıktı

6 saat önce

Ses kısıklığı şikayetiyle gitti tümör çıktıANTALYA'nın Alanya ilçesinde Habip Bozkurt'un ses kısıklığı şikayetiyle başvurduğu hastanede, burnunda tümör ve ses tellerinde hasar olduğu belirlendi.

Ses kısıklığı şikayetiyle gitti tümör çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Habip Bozkurt'un ses kısıklığı şikayetiyle başvurduğu hastanede, burnunda tümör ve ses tellerinde hasar olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Bozkurt sağlığına kavuştu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'ne bir süre önce gelerek ses kısıklığı şikayetiyle doktora başvuran Habip Bozkurt, durumunu kulak burun boğaz uzmanı doktor öğretim üyesi Gözde Orhan Kubat'a anlattı. Yapılan muayene ve tetkikler esnasında Bozkurt'un burnunda tıkanıklık ve kitle tespit edildikten sonra burnundaki kitleden parça alındı.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

Biyopsi sonucu hastanın burnunda inverted papillom isimli aslında iyi huylu olan ancak içerisinde kötü huylu hücreler barındırabilen bir tümör olduğu tespit edildi. Gözde Orhan Kubat hastanın burnunda bulunan tümörle ilgili, "Tomografide osteom (kemik tümörü) adı verdiğimiz bir kitlesi vardı. 5 saat süren ameliyatla endovizyon görüntüleme sistemi aracı ile kemik kitlesini çıkartabildik. Tekrar etmemesi için kemikten köken aldığı yeri tur cihazıyla temizledik" dedi.

YENİ AMELİYATLAR GELİYOR

Uzun süren ameliyatın ardından hastayı kaldığı odada ziyarete eden Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Şahin, hastaneye alınan endovizyon görüntüleme sistemi ve tur cihazıyla birlikte Kulak Burun Boğaz Kliniğinde farklı konseptlerde ameliyatlar yapmaya başladıklarını açıkladı. Doç. Dr. Şahin, "Hastanemize alınan modern ve yeni ekipmanlarla kendimizi yenilemeye güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Hastanemize başvuran Habip Bozkurt'ta inverted papillom dediğimiz iyi huylu bir tümör tespit ettik. Kitle, yerleşim yeri açısından sıkıntılı, beyne ve göze yakınlığı mevcuttu. Hastanın patolojisine baktığımızda ameliyat sırasında beyin omurilik sıvısının gelme ihtimaliyle, göze sıkıntı yaratabilecek durumların yaşanabilmesi söz konusuydu. Hastamızı kısa bir süre içerisinde ameliyata alarak eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk. Yeni alınan cihazlarla hastanemizde artık bu tarz ameliyatları, kafa tabanı cerrahisi, kanser tedavisi ameliyatlarını gerçekleştireceğimizi bildirmek isterim" diye konuştu.

Hasta Habip Bozkurt'un eşi Dilek Bozkurt ise doktorlarına, hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Eşimin ses kısıklığı şikayeti üzerine hastaneye geldik. Kitle tespit edildi. Şu an eşimin durumu çok iyi. Bu tür rahatsızlığı olan hastalar gönül rahatlığıyla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olabilir" dedi.

Ses kısıklığı şikayetiyle gitti tümör çıktı

Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diye ayrılan genç kız, kayalıklardan düşerek öldü
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:53:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ses kısıklığı şikayetiyle gitti tümör çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]