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"Ses kısıklığında lazer tedavisi komplikasyon riskini azaltıyor" - Son Dakika

"Ses kısıklığında lazer tedavisi komplikasyon riskini azaltıyor"

31.08.2021 13:32

Ses kısıklığı tedavisinde lazer tedavisinin, alternatif yöntemlere göre daha kısa sürdüğünü söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Rauf Tahamiler, "Lazer tedavisi komplikasyon riskini azaltıyor" dedi.

Ses kısıklığı tedavisinde lazer tedavisinin, alternatif yöntemlere göre daha kısa sürdüğünü söyleyen  Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Rauf Tahamiler, "Lazer tedavisi komplikasyon riskini azaltıyor" dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Rauf Tahamiler, "Lazer ile yapılan operasyonlarda birçok avantajı bulunmaktadır. Kansız bir müdahaleye olanak sağlaması, hassas bir şekilde kesi yapılabilmesi, işlemin kısa sürmesi ve hastanede kalış süresinin kısa olması örnek olarak verilebilir. Bıçak ile yapılan ameliyatlar sonrası komplikasyon oluşma riskinden lazer tedavisi ile kaçınılabilir" diye konuştu.

"OPERASYONDAN SONRA KONUŞMAK YASAK"

Prof. Dr. Rauf Tahamiler "Lazerle yapılan ses teli operasyonu genel anestezi altında yapılır. Cerrahi mikroskop eşliğinde yapılır. Müdahale sonrasında hastanın 5 ile 7 gün konuşmaması istenir. Hastanede kalış süresi operasyona göre birkaç saat ile bir gün arasında değişebilir. Çıkarılan parça patolojiye gönderilir. Bazı durumlarda ise ameliyat sonrasında hastaya ses eğitimi ve rehabilitasyonu uygulanması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

"SİGARA İÇENLERDE SES KISIKLIĞI SORUNUNA SIKLIKLA RASTLANIYOR"

Profesyonel iş hayatında yoğun olarak sesini kullanan insanlarda, kimyasal madde, boya veya tebeşir tozu gibi boğaz ve ses tellerini tahriş edecek faktörlerin bulunduğunu anlatan Tahamiler sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ortamda bulunan insanlarda, sesini kötü kullananlarda ve özellikle sigara kullananlarda ses sorunlarına sıkça rastlanır. Beraberinde sigara içmek, sık üst solunum yolları enfeksiyonları ve reflü hastalığı varsa ses kısıklığı görülme sıklığı artar. Kötü yan etkilerin devamlılığı oluştuğunda ses tellerinde nodül, polip ve kist gibi iyi huylu ancak sürekli ses kısıklığına yol açabilecek rahatsızlıklarla karşılaşmak mümkündür."

Bir haftayı aşan ses kısıklıklarında ise bir KBB doktoruna gidilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Rauf Tahamiler sözlerini şöyle noktaladı:

"Özellikle ses tellerinde gelişmiş olan nodül, polip, kist ve yapışıklık ile erken evre kanserlerinin tedavisinde etkin bir tedavi aracı olan lazer, ses tellerinin felçlerinin tedavisinde de kullanılmaktadır."


Ses kısıklığında lazer tedavisi komplikasyon riskini azaltıyor
Ses kısıklığında lazer tedavisi komplikasyon riskini azaltıyor

Ataşehir, Sigara, Kbb, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Ses kısıklığında lazer tedavisi komplikasyon riskini azaltıyor' - Son Dakika


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