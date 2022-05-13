SES Partisi Genel Başkanı Bilgen'den "anayasa" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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SES Partisi Genel Başkanı Bilgen'den "anayasa" çağrısı Açıklaması

13.05.2022 15:55
SES Partisi Genel Başkanı Bilgen'den "anayasa" çağrısı Açıklaması

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "O takdirde biz bu ihtiyacı siyasi kavgalarımızın aracı olarak tüketmeyelim, önce siyaseti uzlaşma zemininde inşa etmeye çalışalım ki anayasa konusunda ilerleyelim." dedi.

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "O takdirde biz bu ihtiyacı siyasi kavgalarımızın aracı olarak tüketmeyelim, önce siyaseti uzlaşma zemininde inşa etmeye çalışalım ki anayasa konusunda ilerleyelim." dedi.

Bilgen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasette son günlerde yaşanan kutuplaşmanın "hükümet sistemi" üzerinden gerçekleştiğini ifade eden Bilgen, sistem tartışmalarından önce hukuk devletinin önemli mekanizmalarının kurumsallaştırılması gerektiğini söyledi.

Bilgen, yargı bağımsızlığının sağlanması halinde Türkiye'nin toplumsal barış ve ekonomi ile ilgili sorunlarının çözüme kavuşacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun da yolu yeni demokratik sivil bir anayasadan geçiyor. Üzerinde uzlaştığımız bir anayasa değişikliği çabası içerisine girelim. Siyaset kurumu toplumu bölen değil toplumda sorunları konuşarak çözen, uzlaşarak formül bulan bir yöntemi tercih etmelidir. Ülkelerin anayasaları yüzde 51 ile değişmemelidir. Türkiye'de siyaset kurumu uzlaşarak ve konuşarak bir mutabakat metni inşa edemiyorsa bu, siyaset kurumu için büyük bir ayıptır.

Anayasa yapma bir yöntem konusudur. Sadece iyi metin yazma değildir. Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı olduğu kesindir. Buna hiç kimsenin itirazı olamaz. O takdirde biz bu ihtiyacı siyasi kavgalarımızın aracı olarak tüketmeyelim. Yani iki kutbun rekabetine bunu kurban etmeyelim. Önce siyaseti uzlaşma zemininde inşa etmeye çalışalım ki anayasa konusunda ilerleyelim."

SES Partisi Genel Başkanı Bilgen'den anayasa çağrısı Açıklaması
SES Partisi Genel Başkanı Bilgen'den anayasa çağrısı Açıklaması

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Ayhan Bilgen, Siyaset, Türkiye, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SES Partisi Genel Başkanı Bilgen'den 'anayasa' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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