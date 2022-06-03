Ses: Sağlık Emekçilerinin Gelirleri Son 5 Ay İçinde Yoksulluk Sınırının Yarısına Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ses: Sağlık Emekçilerinin Gelirleri Son 5 Ay İçinde Yoksulluk Sınırının Yarısına Geriledi

03.06.2022 12:48
Ses: Sağlık Emekçilerinin Gelirleri Son 5 Ay İçinde Yoksulluk Sınırının Yarısına Geriledi

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), “Kamu emekçisine verilen yüzde 7,5 zam, daha ocak ayında gerçekleşen enflasyon ile erimiştir. Sağlık emekçilerine aralık, mart ve mayıs aylarında verilen iyileştirme sözlerinin tutulmaması nedeniyle 5 ay içinde gelirleri, yoksulluk sınırının yarısına gerilemiştir. Pandemide yıllık 600 milyonun üzerinde başvuruyu sağlık tesislerinde karşılayan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin acil talepleri karşılanmalıdır” açıklamasını yaptı.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), "Kamu emekçisine verilen yüzde 7,5 zam, daha ocak ayında gerçekleşen enflasyon ile erimiştir. Sağlık emekçilerine aralık, mart ve mayıs aylarında verilen iyileştirme sözlerinin tutulmaması nedeniyle 5 ay içinde gelirleri, yoksulluk sınırının yarısına gerilemiştir. Pandemide yıllık 600 milyonun üzerinde başvuruyu sağlık tesislerinde karşılayan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin acil talepleri karşılanmalıdır" açıklamasını yaptı.

SES, TÜİK'in yıllık enflasyon oranını yüzde 73,50 olarak duyurmasının ardından bugün yazılı bir açıklama yaptı. SES'in açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kamu emekçisine verilen yüzde 7,5 zam, daha ocak ayında gerçekleşen enflasyon ile erimiştir. Kamu emekçisi için her geçen ay bir önceki ayı aratmış, geçim sıkıntısı artmıştır. Ülkemizde son beş ayda gerçekleşen yüksek enflasyon nedeniyle tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin maaşı yoksulluk sınırının altında kalmış, 3000 ek gösterge dahil tüm emekli sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekli aylıkları açlık sınırının altında kalmıştır.

ENAGrup'a göre yıllık enflasyon yüzde 160,76 iken aylık enflasyon yüzde 5,46'dır. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 73,50 iken aylık enflasyon yüzde 2,98'dir. ENAGrup'a göre ilk 5 ay toplam enflasyon yüzde 56,3'tür. TÜİK'e göre ilk 5 ay toplam enflasyon yüzde 35,6'dır. ENAGrup'a göre ilk 5 ay sonunda maaşımıza yansıtılması gereken enflasyon farkı yüzde 48,8'dir. TÜİK'e göre ilk 5 ay sonunda maaşımıza yansıtılması gereken enflasyon farkı yüzde 28,1'dir.

"SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN GELİRLERİ REEL OLARAK ERİMİŞTİR"

ENAGrup ile TÜİK enflasyonu arasındaki yüzde 20,6'lık fark ise hiçbir şekilde kamu emekçilerinin 2022 yılının ikinci altı ayında maaşlarına yansıtılmayacaktır. Çarşı pazar enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark, kamu emekçisinin ikinci 6 aya daha da yoksullaşarak girmesine neden olacaktır. Enflasyon farklarının maaşlarımıza yansıtılmaması nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin gelirleri reel olarak erimiştir.

1/4 derecede görev yapan pratisyen hekimin TÜİK'e göre kaybı 3 bin 12 TL, ENAGrup'a göre kaybı 5 bin 221 TL, yoksulluk sınırına göre kaybı 4 bin 788 TL'dir.

1/4 derecede lisans mezunu hemşirenin ise TÜİK'e göre kaybı 2 bin 364 TL, ENAGrup'a göre kaybı 4 bin 99 TL, yoksulluk sınırına göre kaybı 3 bin 759 TL'dir.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN GELİRLERİ SON 5 AY İÇİNDE YOKSULLUK SINIRININ YARISINA GERİLEMİŞTİR"

Sağlık emekçilerine aralık ayında, mart ayında ve mayıs ayında verilen iyileştirme sözlerinin tutulmaması nedeniyle 5 ay içinde gelirleri yoksulluk sınırının yarısına gerilemiştir. Pratisyen hekimin gelirinin yoksulluk sınırı karşısında oranı, ocaktan mayıs ayına yüzde 83'ten yüzde 59'a düşmüştür. Hemşirenin ise aynı dönemde geliri yüzde 65'ten yüzde 46'ya gerilemiştir.

Kamu emekçileri olarak, TÜİK'in, şeffaflıktan uzak belirlediği enflasyon oranı ile maaşlarımızda tek taraflı belirleyici olmasını kabul etmiyoruz. Bu durum, kamu emekçisinin maaş zamlarının belirlendiği toplu iş sözleşmesini hükümsüz bırakmakta, toplu iş sözleşmesi hakkının gaspına neden olmaktadır."

Açıklamada SES'in talepleri şöyle sıralandı:

"Geriye dönük kamu emekçilerinin kayıpları hesaplanarak ödenmelidir.

Tüm kamu emekçileri ve emeklilerine insanca yaşam standardı için yoksulluk sınırı üstünde gelir sağlanmalıdır.

Pandemide toplumun tüm kesimlerine yönelik kısmi çalışma, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma yapılırken sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin izin, emeklilik, istifa gibi haklarının gasp edildiği unutulmamalıdır. Pandemide yıllık 600 milyonun üzerinde başvuruyu sağlık tesislerinde karşılayan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin acil talepleri karşılanmalıdır."

YORUMLAR
500
CHP'li Tarhan ve Göker Burdur'da Konuştu: 'Milletin Sorunları Konuşulmasın Diye Her Gün Algı Yaratılıyor' CHP'li Tarhan ve Göker Burdur'da Konuştu: 'Milletin Sorunları Konuşulmasın Diye Her Gün Algı Yaratılıyor' BM'den 'Karadeniz'deki ticaret yolları ve limanların açılması' çağrısı BM'den 'Karadeniz'deki ticaret yolları ve limanların açılması' çağrısı Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Tüketicilerin Yüzde 95'i Aç ve Yoksul Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Çakar: Tüketicilerin Yüzde 95'i Aç ve Yoksul
Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ses: Sağlık Emekçilerinin Gelirleri Son 5 Ay İçinde Yoksulluk Sınırının Yarısına Geriledi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
19:19 Geri sayım başladı! Kuşadası Türkiye'de ilk kez düzenlenecek bir sokak festivaline ev sahipliği yapacak
18:47 Çad'da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi! Tüm dünyaya yardım çağrısı yapıldı
18:27 Kayserispor, Hatayspor'dan ayrılan teknik adam Ömer Erdoğan ile anlaştı
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 19:45:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ses: Sağlık Emekçilerinin Gelirleri Son 5 Ay İçinde Yoksulluk Sınırının Yarısına Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement