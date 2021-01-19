Ses sanatçısıydı, pandemi yüzünden çiğ köfteci oldu - Son Dakika

Ses sanatçısıydı, pandemi yüzünden çiğ köfteci oldu

19.01.2021 13:50

Ses sanatçısıydı, pandemi yüzünden çiğ köfteci oldu Pandemi sürecinde düğün salonları ve eğlence mekanlarının kapanmasıyla işsiz kalan yerel ses sanatçısı 38 yaşındaki Serdar Örnek, çiğ köfte dükkanı açtı.

Ses sanatçısıydı, pandemi yüzünden çiğ köfteci oldu

MARDİN - Pandemi sürecinde düğün salonları ve eğlence mekanlarının kapanmasıyla işsiz kalan yerel ses sanatçısı 38 yaşındaki Serdar Örnek, çiğ köfte dükkanı açtı. Geçimini buradan sağlayan Örnek, korona virüsün bitmesinin ardından işine dönmeyi planlıyor.

Mardin'in Serdare Xursi lakabı ile tanınan 38 yaşındaki yerel ses sanatçısı Serdar Örnek, 12 yıldır müzikle işiyle uğraşıyor. Pandemi sürecinde alınan tedbirlerle birlikte düğün salonlarının ve eğlence mekanlarının kapanması nedeniyle işsiz kalan Örnek, çiğ köfte dükkanı açarak çiğ köfte satmaya başladı. 4 çocuk babası olan Serdar Örnek, öncesinde oğlu ve damadının birlikte işletmesi için dükkanı açtığını ve daha sonrasında kendisinin ilgilenmeye başladığını söyledi. Hayranları tarafından açtığı dükkanda satış desteği gördüğünü söyleyen Serdar Örnek, "Ses sanatçısıyım. 4 çocuk babasıyım. Aslında benim normalde albümüm var. Ondan sonra sanatçı üyeliğim var. Avrupa ve il dışında çıktığımız düğünler ve konserlerimiz oluyordu. Ama bu pandemi döneminde olan yasaklardan dolayı birkaç ay oturalım cepten yiyelim dedik ama artık cepte de kalmadı. Müzisyenler, sanatçılar adına konuşuyorum, genel olarak ne yazık ki böyle bir duruma girdik. Ne kadar süreceği belli olmadığından dolayı biraz da uğraş yapalım dedik. Ben burayı devralalı kısa bir süre oldu. Benim oğlum burada çalışıyordu. Biz evde oturalım oğlum sen git çalış bari dedik. Hem bu yaş itibariyle hem de mesleğim nedeniyle tabi ki çalışmak hiçbir şekilde ayıp değildir" dedi.

"Sosyal medyada gören hayranlarının büyük bir desteği oldu"

Sosyal medya üzerinden hayranlarının kendisine büyük destek verdiğini kaydeden Örnek, "Sevenlerimiz, dostlarımız sağ olsun. sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlardan görüp sürekli arayan dostlar oldu. Tanımadığım bile Serdar abi bu işe girmişsin hayırlı olsun deyip de bize 1 kilo gönder, yarım kilo gönder diyenler oldu. Çok şükür işimiz iyi. Meslektaşlarımın muhakkak yapabileceği bir iş vardır. Bu hastalığın ne kadar süreceği belli değil. Bu yasakların ne kadar süreceği belli değil. O yüzden tavsiyem kendilerine bir uğraş bulsunlar. İnşallah en kısa zamanda özledik artık sahneleri, düğünleri özledik. İnşallah en kısa zamanda olur diyoruz. Aşı illaki inşallah iyi olur umut ediyoruz. Tabi ki bir umut var" diye konuştu.

"Aşı geldi, sıramız gelince seve seve aşı oluruz"

Çin aşısının Türkiye'de yapılmaya başlandığını aktara Örnek, "Aşı umudu geldi. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah kısa zamanda bitecek. İnşallah bu aşıyla hastalığın kısa zamanda bitmesini umut ediyoruz. Şu anda aşı olacak olan sağlık personellerinden daha iyi değiliz. Onlar aşı olduktan sonra sıra bize gelirse seve seve bizde aşı oluruz" şeklinde konuştu.

Ses sanatçısıydı, pandemi yüzünden çiğ köfteci oldu
Ses sanatçısıydı, pandemi yüzünden çiğ köfteci oldu
Ses sanatçısıydı, pandemi yüzünden çiğ köfteci oldu
Ses sanatçısıydı, pandemi yüzünden çiğ köfteci oldu

Mardin, Medya, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ses sanatçısıydı, pandemi yüzünden çiğ köfteci oldu - Son Dakika


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