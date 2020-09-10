Ses sistemiyle avlanırken yakalandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde M.Y. (35) ses sistemi kullanarak kuş avlamaya çalışırken jandarmaya yakalandı.

Çaycuma'ya bağlı Ali Köy mevkinde sabah saatlerinde devriye gezen jandarma ekipleri, arazide yoğun kuş sesi duydu. Bölgede inceleme yapan ekipler, kuşların dikkatini çekmek için yapılmış ses cihazı ele geçirdi. Kaçak avlandığı belirlenen M.Y. gözaltına alınırken, kullandığı av tüfeğine ve ses cihazına el konuldu. M.Y. hakkında idari işlem yapılması için tutanak tutuldu.