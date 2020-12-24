Ses, sosyal iletişimdeki en önemli enstrüman

Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Birkent, sesin sosyal iletişimdeki en önemli enstrüman olduğunu belirterek, "Sesimizin cinsiyet, yaş, fiziksel görünüm ve sosyal pozisyonumuzla uyumlu olması gerekir. Bu açıdan sıkıntı yaşayan tüm hastalar için ses estetiğine yönelik girişimler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Birkent, sesin yaşam, cinsiyet ve fiziksel yapı ile uyumlu olmasının istendiğini aktardı.

Sesin sosyal iletişimdeki en önemli enstrüman olduğunu vurgulayan Birkent, şunları kaydetti:

"Sesimiz, aynı zamanda toplum içerisindeki pozisyonumuzu belirlemede rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Bireyin sesinin cinsiyeti, yaşı ve fiziksel görünümü ile uyumlu olması beklenir. Bu açıdan var olan ses problemleri hiç şüphesiz ki bireyin toplum içerisindeki algısında sıkıntılar yaratabilmektedir. Örneğin, ince sesli bir erkek ya da kalın sesli bir bayan toplumda iletişim esnasında yanlış değerlendirmelerle karşılaşabilmektedir. Bu tür ses bozukluklarının tedavisi amacıyla sesin özellikle incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak yapılan işlemler bütününe 'ses estetiği' adı verilir.

Hiç şüphesiz ki güzel sesli olmak her insan tarafından istenecek bir özelliktir. Bu açıdan bakıldığında herkes ses estetiği için aday olabilir. Ancak daha sıklıkla karşılaşılan hasta grubunu sosyal iletişimlerinde seslerindeki özellikle incelik ve kalınlık algısı açısından problem yaşayan hastalar oluşturmaktadır. Örneğin, kalın sesli bir bayanın telefon konuşması esnasında 'beyefendi' ifadesi ile karşılaşması sık karşılaşılan bir durumdur. ya da tam tersi olarak ince sesli bir erkeğin konuşması esnasında karşısındakiler tarafından yaşadığı algısal problemler sıkıntı verici olabilmektedir. Hele bu kişi, iş alanında yönetici pozisyonunda biri ise bu durum otorite ve pozisyon anlamında ciddi sonuçlar oluşturabilmektedir. Ses estetiğine ihtiyaç duyan bir diğer hasta grubu özellikle çocukluk dönemlerinde hormonlara bağlı ilaç tedavisi olmak zorunda kalan kişilerdir. Zira bu kişilerin sesleri genellikle cinsiyet ve fiziksel görünümleri ile uyumlu olmamaktadır. Cinsiyet değişikliği tercihi içerisinde olan bireyler için de seste estetik olarak değişim beklentisi kaçınılmazdır. Özetle, sesimizin cinsiyet, yaş, fiziksel görünüm ve sosyal pozisyonumuzla uyumlu olması gerekir. Bu açıdan sıkıntı yaşayan tüm hastalar için ses estetiğine yönelik girişimler yapılabilir."

"Sesi incelik ve kalınlık algısına yönelik değiştirmek mümkün"

Prof. Dr. Ahmet Hakan Birkent, sesi incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak değiştirmenin mümkün olduğunu aktararak, "Bu açıdan cerrahi girişimler oldukça yüz güldürücüdür. Ağız içerisinden endoskopik olarak ya da boyundan küçük bir kesi yoluyla yapılan bu cerrahi girişimlerde amaç ses tellerimizin uzunluk, kütle ve gerginliğini ayarlayarak aynen bir enstrümanın teli gibi frekansını değiştirmektir. Bu sayede sesimizi inceltmek, kalınlaştırmak ve tınısını ayarlamak mümkün olmaktadır. Cerrahi işlemlerle birlikte tedaviye eklenecek ses terapisi uygulamaları başarı oranını daha da artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sesin incelik ve kalınlık algısını oluşturan temel ögenin, ses tellerinin ses üretimi esnasında oluşturduğu titreşim sayısı, yani sesin temel frekansı olduğunu belirten Birkent, "Sağlıklı bir erkekte sesin temel frekansının 120 Hz'in altında, sağlıklı bir kadında ise 150 Hz'in üstünde olması beklenir. Kısaca, sesin temel frekansı yükseldikçe ses incelir, frekans düştükçe ses kalınlaşır. Sesimizin temel frekansını belirleyen faktörler ise ses tellerimizin uzunluğu, kalınlığı ve gerginliğidir. Sesi inceltmek için ses tellerini uzatmak, inceltmek ve gerginliğini artırmak gerekirken, sesi kalınlaştırmak için ses tellerini kısaltmak, kalınlaştırmak ve gerginliğini azaltmak gerekir. Dolayısıyla bu 3 parametre üzerinde yapılacak değişiklikler seste incelik ve kalınlık anlamında değişimlere yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Sesin inceltilmesi ihtiyacının farklı sebeplerden kaynaklanabildiğini aktaran Birkent, şunları kaydetti:

"Cinsiyet değişimi isteği bu sebeplerin başta gelenlerinden biridir. Değişen fiziksel görünüm ile uyumlu olacak şekilde yeni bir ses hiç şüphesiz ki elde edilmek istenen yeni cinsel kimliğin en vazgeçilmez ögesidir. Çocukluk döneminde hormon tedavisi almak zorunda kalan ya da birtakım hormonal problemleri olan kadınlar için de kalın sesli olmak şüphesiz sosyal anlamda sıkıntı verici bir durumdur. Yoğun sigara kullanımı hikayesi olan orta yaşlı kadınlarda da ses kalınlaşması sık karşılaşılan bir problemdir. ya da basitçe, ortada hiçbir patolojik durum yokken yaradılışa bağlı olarak bazı kadınların sesi daha kalın olabilmektedir. Tüm bu gruplar için ortak amaç sesin inceltilmesi olmaktadır. Günümüzde uygulanan birtakım cerrahi girişimlerle sesin inceltilmesi mümkündür. Gerek ağız içerisinden ve gerekse boyundan yapılan küçük bir kesi yoluyla uygulanan bu cerrahi girişimlerle seste etkili ve beklentileri karşılayabilecek düzeyde bir incelme elde edilmektedir."

Ses inceltme ameliyatları

Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Birkent, sesin inceltilmesi amacıyla birkaç farklı cerrahi teknik uygulanabildiğini, bunlardan en çok bilineninin yaklaşık olarak 40 yıldır bu amaçla kullanılan "Tip 4 tiroplasti işlemi" olduğunu bildirdi.

Birkent, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ameliyat esnasında hastanın sesini duyup seste yeterli incelmenin elde edildiğinden emin olabilmek amacıyla lokal anestezi altında yapılan bu cerrahi teknikte boyun ön alt kısmından yapılan küçük bir kesi ile gırtlaktaki 2 büyük kıkırdak birbirine yaklaştırılarak ses tellerinin uzatılması ve dolayısıyla sesin inceltilmesi amaçlanmaktadır. Eş zamanlı olarak özellikle cinsiyet değişimi talebi olan hastalar açısından boyun ön kısmında çıkıntı yapan adem elmasının tıraşlanması da mümkündür. Ses inceltilmesi amacıyla ağız içerisinden yapılan cerrahi girişimlerin ise doğal olarak ciltte kesi izi bırakmama gibi önemli bir artısı vardır. Bu teknikler aynı zamanda genel anestezi altında uygulandıkları için hastalar tarafından da daha kolay tolere edilmektedirler. Bu amaçla günümüzde daha popüler hale gelen ve sıklıkla uygulanmaya başlanan iki teknik Wendler tiroplasti ve lazer inceltmedir (LAVA). Tüm bu cerrahi prosedürlerin iyileşme sürecinde ses terapisinden faydalanmak, sesin oturması ve kalıcı hale gelmesi açısından son derece faydalı olmaktadır."

Ses kalınlaştırma

Verilen bilgiye göre, ses estetiği kavramı içerisinde bazı olgular için sesin kalınlaştırılması, sosyal iletişim ve toplum içerisindeki algı açısından son derece etkili ve faydalı olmakta. Ses kalınlaştırması uygulamaları genellikle erkekler için söz konusu.

Sesi kalınlaştırmak amacıyla uygulanan birkaç farklı cerrahi teknik bulunuyor. Bunlardan en bilineni "Tip 3 tiroplasti" tekniği olup lokal anestezi altında boyun ön alt kısmından yapılan bir kesi ile uygulanmakta. Bu amaçla uygulanan diğer ve daha güncel cerrahi teknikler ise "Relaksasyon tiroplasti" ve "Baklava tiroplastidir."