Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı - Son Dakika

Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı

18.02.2021 13:05

Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı Ses taklidi yaparak 5 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı Ses taklidiyle önceden bilgi topladığı kişileri arayıp yüklü miktarda para isteyen Muhittin K.

Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı

Ses taklidi yaparak 5 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Ses taklidiyle önceden bilgi topladığı kişileri arayıp yüklü miktarda para isteyen Muhittin K. adlı dolandırıcı, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mosturoğlu'nun halasının da aralarında olduğu 5 kişiyi dolandırdı. Şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı. Dolandırıcının akıl almaz yöntemi, Kadıköy'de oturan N.S. adlı bir vatandaşın, polise giderek tanımadığı bir numaradan aranıp "yeğeni" olduğunu iddia eden bu kişi tarafından kendisinden 19 bin TL para istendiğini söylemesiyle deşifre oldu.

"Parayı hazırla, almaya geleceğim"

N.S. adlı vatandaş, 27 Ocak'ta Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne giderek bir kişinin tanımadığı bir numaradan kendisini arayarak "yeğeni" olduğunu, 19 bin lira paraya ihtiyaç duyduğunu söylediğini ve parayı hemen hazırlamasını, almaya geleceğini söylediğini ifade ederek şikayetçi oldu. Yapılan ihbar üzerine Nusret K.'nın dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya olduğunu fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçerek plan yaptı.

Kısa sürede söz konusu adrese ulaşan emniyet ekipleri, olayın "suçüstü" olması için "para" süsü verilmiş zarf hazırlayıp dolandırıcının hedefindeki N.S.'ye verdi. Ardından evin etrafında tertibat alarak dolandırıcıyı beklemeye koyulan polis, şüpheli "para" süslü zarfı N.S.'den aldığı sırada operasyonu başlatarak zanlıyı suç üstü yakaladı.

Ses taklidiyle önceden bilgi topladığı kişileri arayıp yüklü miktarda para isteyen Muhittin K.' adlı dolandırıcının Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mosturoğlu'nun halasının da aralarında olduğu 5 kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

"Halacım paraya ihtiyacım var"

Yaşanan akıl almaz dolandırıcılık olayı sonrası mağdur olan Şekip Mosturoğlu'nun halası Nural Tüzün, "Evde olduğum bir vakit yeğenim sandığım kişi beni aradı. 'Halacım, paraya ihtiyacım var' diyerek bir miktar para istedi. Çok zor durumda olduğunu ve aldığı parayı saat 17.00'a kadar banka hesabıma geri yatıracağını belirtti. Parayı almak için ise arkadaşının geleceğini söyledi. Sonrasında bir adam kapıma geldi. Bende parayı kendisine verdim. Gelen kişi verdiğim parayı yanımda saydıktan sonra alıp, gitti" diye konuştu.

Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı
Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı
Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı
Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı
Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı
Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Şekip Mosturoğlu, Dolandırıcı, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ses taklidi yaparak Şekip Mosturoğlu'nun halasını dolandırdı - Son Dakika


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