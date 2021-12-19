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Ses teknisyenine şiddet uygulamıştı! Muharrem Sarıkaya özür diledi - Son Dakika

Ses teknisyenine şiddet uygulamıştı! Muharrem Sarıkaya özür diledi

19.12.2021 18:22
Ses teknisyenine şiddet uygulamıştı! Muharrem Sarıkaya özür diledi

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çalışana tokat attığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir'den özür diledi.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın çalışana tokat attığı görüntüler tepki topladı. Olay sonrası açıklama yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya özür diledi.

"KONTROLÜMÜ KAYBETTİM"

Muharrem Sarıkaya, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gerekenbana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim.

Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundanmazeretsiz özür diliyorum…" dedi.

Ses teknisyenine şiddet uygulamıştı! Muharrem Sarıkaya özür diledi
Ses teknisyenine şiddet uygulamıştı! Muharrem Sarıkaya özür diledi
Ses teknisyenine şiddet uygulamıştı! Muharrem Sarıkaya özür diledi
Ses teknisyenine şiddet uygulamıştı! Muharrem Sarıkaya özür diledi

Muharrem Sarıkaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ses teknisyenine şiddet uygulamıştı! Muharrem Sarıkaya özür diledi - Son Dakika


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