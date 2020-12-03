Ses telleri alındığı iddia edilen 68 cins köpeğe Keçiören Belediyesi sahip çıktı - Son Dakika

Başkentte, bir binanın bodrumunda uygun olmayan koşullarda ticari amaçla yetiştirilen ve ses telleri alındığı iddia edilen 68 cins köpek, Keçiören Belediyesi tarafından tedavi edildikten sonra merhametli ellere teslim edilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaptığı yazılı açıklamada, cins köpeklerin Keçiören'de bir binanın bodrumunda ticari amaçla yetiştirildiği ihbarı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu adrese gittiklerini ve 68 cins köpeği uygun olmayan ortamda bulduklarını belirtti.

Hayvanların eziyet çektirilerek yetiştirildiğine ilişkin iddialar olduğunu dile getiren Altınok, şöyle devam etti:

"Bu masum canlılarımızı bulundukları ortamdan alarak bakım ve tedavilerine başladık. Hayvanların temizliğini ve gıda takviyelerini de yapacağız. Daha sonra da köpekler sahiplendirilecek, isteyen vatandaşlarımıza verilecek. Şu anda veteriner arkadaşlarımız köpeklerimizi gözetim altında tutuyor, sağlıklarıyla ilgili herhangi bir sıkıntı görünmüyor."

Ses tellerinin alınıp alınmadığını veteriner fakültesi tespit edecek

Altınok, köpeklerin ses tellerinin alınıp alınmadığının tespiti için şüphe duyulan 4 köpeği kontrol amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderdiklerini ve durumun üniversiteden gelecek raporla netlik kazanacağını aktararak hayvanlara kötü muameleyle ilgili yapılacak yasal işlemlerin de Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluğunda belirlenebileceğini kaydetti.