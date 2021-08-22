Ses tellerini nasıl koruduğunu ilk kez açıkladı

Şarkıcı Funda Arar , önceki gece Belarus 'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da konser verdi. Yaklaşık iki saat boyunca süren program boyunca davetlilere keyifli anlar yaşatan Arar, Belarus'a ilk kez gittiğini ve çok beğendiğini söyledi. Yoğun çalışma temposunda sesini korumak için uyguladığı yöntemi açıklayan Funda Arar, son dönemde hemen her gün çalıştıklarını belirterek kesinlikle gazlı içecek tüketmediğini söyledi.

Arar,"Sesimi ve ses tellerimi koruyabilmek için kesinlikle gazlı sıvılar içmiyorum. Bol bol bitki çayı tüketiyorum. Ben sadece işten işe giderken uçak yolculuklarında uyuyabiliyorum. Çok yorulunca ses tellerine özel bakım şart" dedi. Funda Arar, Belarus'taki konserinde sahneye Songül Sarpbaş imzalı kırmızı bir elbiseyle çıktı.