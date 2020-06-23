SES'ten Başkan Ataç'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi, koronavirüse karşı sürdürülen başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, Eskişehir'de faaliyet gösteren sendika temsilcileri ile temasları sürüyor.



Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak ve yönetimi de Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Özkavak, Tepebaşı Belediyesi'nin koronavirüs ile mücadele sürecinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Ataç'ı tebrik etti. Toplum sağlığı adına yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü kaydeden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür etti.



SES temsilcilerinin Başkan Ataç'a çiçek takdim ettiği ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR