SES Tunceli Şubesi'nden basın açıklaması - Son Dakika

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Tunceli Şubesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele veren sağlıkçıların, çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.
Sendika temsilcisi Serap Kahraman, Tunceli Devlet Hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelede fedakarca çalıştığını söyledi.
Kahraman, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.
Basın açıklamasına, sağlık çalışanları da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 15:39 - Kaynak: AA
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