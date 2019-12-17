Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar için düzenleme - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar için düzenleme - Son Dakika Ekonomi

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar için düzenleme

6 saat önce

Ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, bulundurulması, nakledilmesi, taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile izin, kayıt ve tescil işlemleri yeniden düzenlendi.

Ses ve gaz fişeği atabilen silahlar için düzenleme, System.String[]

Ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, bulundurulması, nakledilmesi, taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile izin, kayıt ve tescil işlemleri yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle ses ve gaz fişeği atabilen silahların niteliklerinden imaline, satışından taşınmasına kadar süreçler belirlendi.

Buna göre, ses ve gaz fişeği atabilen silahları üretecek kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kuruluş izni alacak.

Firmalar, izin için iş yerinin güvenlik bakımından uygun olduğuna dair illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan yazı almalarının yanında kayıtlı elektronik posta beyanında bulunacak.

Kuruluş izninin alınmasını müteakip 2 yıl içinde prototip üretim izni için müracaat edilmemesi ve firmanın üretim izin belgelerinin geçerlilik sürelerinin bitimini takip eden 12'nci ayın sonunda yeni ürünlere ilişkin müracaatın olmaması halinde kuruluş izni geçerliliğini yitirecek.

Prototip üretimin şartları

İlk defa üretilecek, genel ve teknik özelliklerinde değişiklik yapılan her bir ses ve gaz fişeği atabilen silah için firmalar prototip üretim izni alacak.

Prototip üretimi yapmak için müracaatta bulunan firmaların Sanayi Sicil Belgesi'ne ve kuruluş izni yazısına sahip olmaları gerekecek.

Üreticiler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ile bakanlık personelleri veya illerde bulunan teşkilatları tarafından teşkil edilecek bir heyet aracılığıyla yılda en az bir kez denetlenecek.

Denetimlerde, ses ve gaz fişeği atabilen silah, üretim esaslarına uygunluk bakımından değerlendirme kuruluşlarında teste tabi tutulacak.

İhraç edilmiş, yurt dışı fuarlarda sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılmış veya oralarda teste tabi tutulan ses ve gaz fişeği atabilen silahlar çeşitli sebeplerden dolayı iade edilirse yurt içi piyasaya sunulamayacak.

Yönetmelikte ayrıca, terör örgütlerine, Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, bunlarla irtibatlı olan firma sahiplerinin işletmelerine verilmiş iznin iptal edilmesine ilişkin hükümler de yer aldı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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