Ses ve nefesin uyumu

Pendik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sevenleriyle bir araya gelen ikili muhteşem bir konsere imza attı.

Pendik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sevenleriyle bir araya gelen ikili muhteşem bir konsere imza attı.

Elif Buse Doğan'ın konser maratonu 28 Aralık Cumartesi akşamı Şile Kültür Merkezi'nde vereceği halk konseriyle devam edecek.

Haber Yayın Tarihi:

Son Dakika

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor

Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti

2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı?

Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz