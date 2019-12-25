Ses ve nefesin uyumu - Son Dakika
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Ses ve nefesin uyumu

6 saat önce

Pendik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sevenleriyle bir araya gelen ikili muhteşem bir konsere imza attı.

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Pendik Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde sevenleriyle bir araya gelen ikili muhteşem bir konsere imza attı.


Elif Buse Doğan'ın konser maratonu 28 Aralık Cumartesi akşamı Şile Kültür Merkezi'nde vereceği halk konseriyle devam edecek.

Aralık, Pendik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:09 
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