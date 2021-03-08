Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı

08.03.2021 18:56
Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş (93), gözyaşları içinde toprağa verildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş (93), gözyaşları içinde toprağa verildi.

10 yıldır Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisi'nde kalan ve bir süre önce koronavirüs salgını nedeniyle ilçenin kırsal Turunç Mahallesi'ndeki müstakil bir eve taşınan sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, buradaki evinde 13 gün önce aniden rahatsızlandı. Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karındaş, tedaviye alındı. Karındaş, doktorların müdahalesine rağmen geçen 6 Mart sabahı yaşamını yitirdi. Karındaş'ın yapılan otopsinde ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olarak belirtildi.

Karındaş için bugün ikindide Armutalan Mahallesi'ndeki Armutalan Camii'nde, pandemi kurallarına uygun şekilde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş, ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Selma Sonat ve yaşamını yitiren Karındaş'ın mahalleden dostları katıldı.

Usta oyuncu Altan Karındaş'ın 'Evladım' dediği ve tüm defin işlemlerini kendisinin yapmasını vasiyet ettiği Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy cenaze törenindeki konuşmasında, "Sayın büyüğüm ile sürekli görüşürdük. Pandemi sonrası telefonla görüşmeyi sürdürdük. Bana, 'Sen benim evladımsın, yerin çok başka' derdi. Huzurevinde ve eve çıktığında hep görüştük. İlahi takdir. Bugün bana vasiyet ettiği son görevimi yerine getiriyorum. Çok üzgünüm mekanı cennet olsun, sevenlerine sabır dilerim" dedi.

SANAT CAMİASINA KIRGINDI

15 yıl önce rahmetli Altan Karındaş'ı Marmaris'te yaşamaya ikna eden ve sürekli görüşen sinema ve tiyatro sanatçısı Selma Sonat da "Altan Karındaş ile usta çırak ilişkisinde uzun süre tiyatrolarda oynadık. Dünya zekisi, kafası çok iyi çalışan, gençliğinde çok iyi sporcu ve iyi bir usta idi. Çok oyuncu yetiştirdi. Altan ablayı tanıyan herkes için çok üzücü. Son 1.5 yılda çok sanatçı kaybettik. Altan abla Marmaris'te yaşadı.Oyuncu ölünceye kadar sahnede olmalı diye düşünürüz. Bizim ülkemizde böyle değil. Belli yaşta kenara çekilmek zorunda kalırsınız. Aramazlar, sormazlar. Altan ablamızın kırgınlığı bu nedenleydi. Tüm oyuncular için bu üzücü durum geçerli" diye konuştu.

Karındaş'ın komşusu Berrin Uzak da "Sürekli şehir dışında idim. Mahallemize taşındığını öğrendim. Kendisi ile yüz yüze gelip tanışma fırsatım olmamıştı. Ailecek filmlerini çok izlerdik. Son görevimi yapmaya geldim" dedi. Altan Karındaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından Armutalan Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

2019'DA SETE ÇIKTI

Altan Karındaş, İstanbul Belediye Konservatuarı'nda şan ve tiyatro eğitimi aldı. Sanat hayatına 1951'de Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde başladı. Çok sayıda oyun, film ve dizide rol aldı. Son olarak 2019 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü için çekilen 'Ayağa Kalk' adlı kısa film için kamera karşısına geçti. 15 yıl önce Marmaris'e yerleşti. 2011 yılında Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisi'ne yerleşti. 11 yıl burada kalan sanatçı 4 ay önce ilçenin kırsalında bulunan Turunç Mahallesi'nde kiralık bir eve taşındı.

Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı
Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı
Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı
Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı
Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı
Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı
Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı
Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı
Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı

Marmaris, oyunlar, Cenaze, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ses ve sinema sanatçısı Altan Karındaş Marmaris'te son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika


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