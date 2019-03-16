Son Dakika Haberleri: Ses Yarışması Yıldızı Serbest Bırakıldı

Ses Yarışması Yıldızı Serbest Bırakıldı

1 saat önce

Diyarbakır'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ses yarışması şampiyonu Ferat Üngür, serbest bırakıldı.

Ses Yarışması Yıldızı Serbest Bırakıldı, System.String[]
Diyarbakır'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ses yarışması şampiyonu Ferat Üngür, serbest bırakıldı. Katıldığı bir ses yarışmasında şampiyon olan Ferat Üngür, bugün çıktığı bir programın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Üngür, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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