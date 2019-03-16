Son Dakika Haberleri: Ses Yarışması Yıldızı, Terör Propagandasından Gözaltına Alındı

Ses Yarışması Yıldızı, Terör Propagandasından Gözaltına Alındı

58 dakika önce

Bir televizyon kanalında katıldığı yarışma ile adından söz ettiren Ferat Üngür, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Ses Yarışması Yıldızı, Terör Propagandasından Gözaltına Alındı, System.String[]
Bir televizyon kanalında katıldığı yarışma ile adından söz ettiren Ferat Üngür, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Katıldığı bir ses yarışmasında birinci olan Ferat Üngür'ün, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı gerekçesiyle polis inceleme başlattı. Güvenlik güçleri Üngür'ü bugün katıldığı bir programın çıkışında gözaltına aldı.

Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Polis, Diyarbakır, Güncel
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