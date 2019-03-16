Ses Yarışması Yıldızı, Terör Propagandasından Gözaltına Alındı
58 dakika önce
Bir televizyon kanalında katıldığı yarışma ile adından söz ettiren Ferat Üngür, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Bir televizyon kanalında katıldığı yarışma ile adından söz ettiren Ferat Üngür, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Diyarbakır
'da gözaltına alındı.
Katıldığı bir ses yarışmasında birinci olan Ferat Üngür'ün, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı gerekçesiyle polis inceleme başlattı. Güvenlik güçleri Üngür'ü bugün katıldığı bir programın çıkışında gözaltına aldı.
Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:21 Kaynak: İHA
İnternette Tanıştığı Kadınla Buluşmaya Gitti, Aracı ve Cep Telefonu Gasbedildi
O Ses Türkiye'nin Birincisi Ferat Üngür, Terör Örgütü Propangandası Yapma Suçundan Gözaltına Alındı
Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı
Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var