Sesi duyan balkonlara koştu - Son Dakika

Sesi duyan balkonlara koştu

Balkon ve pencerelerine çıkarak sokak konserlerine eşlik ettiler

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Sokak Konserleri" ile balkon ve pencerelerine çıkan halk, konsere eşlik ederek destek verdi.

Bilecik'te Korona virüs Covid-19 salgınına karşı sokağa çıkamayan vatandaşlar için üstü açık otobüsle sokak sokak gezerek, konser veriyorlar. Sesi duyan vatandaşlarla camlara koşarken, şarkılara katılarak, bir nebze moral buldu. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi müzisyenleri tarafından üstü açık otobüste mahallelerin cadde ve sokaklarında ilerleyerek, müzik eşliğinde birçok eseri seslendiren müzisyenler, site ve apartmanlar önünde durarak, konser veriyor. Evlerinin balkon ve pencerelerinden konseri büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşların kimisi fotoğraf çektirirken kimisi de video kaydı aldı.



"Bütün mahallelerimizi bu etkinlik ile buluşturacağız"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin de gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, müzisyenler ile birlikte üstü açık otobüste mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Etkinlik hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Semih Şahin, insanların evlerinde kalmasının zorunluğu olduğu bugünlerde onlara keyifli zaman geçirecek ve moral verecek bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Belediyemiz Sanat Akademisi müzisyenleri böyle güzel bir çalışmayı hazırladılar. İnsanlarımızın evlerinde kalmalarını istiyoruz.