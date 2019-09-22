Son Dakika Haberleri: Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nda 3.'lük maçı oynayacak
Son Dakika Spor Haber

Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nda 3.'lük maçı oynayacak

23 dakika önce

TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Fransa'ya 3-1 yenildi.

Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nda 3.'lük maçı oynayacak, System.String[]

TFF'nin 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu bünyesindeki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Fransa'ya 3-1 yenildi.


Milliler, Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'nde oynanan yarı finalde Fransa ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı ve final şansını kaybetti.


Millilerin, Fransa ile oynadığı müsabakayı, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan birlikte izledi. Japonya'nın Honjo kenti Belediye Başkanı Shinge Yoshida ve beraberindeki 20 Japon taraftar da üzerilerinde ay-yıldızlı formaları ile millilere destek verdi.


Sesi Görenler, 24 Eylül Salı günü saat 12.30'da İngiltere ile üçüncülük maçı yapacak. Yarı finalde İngiltere'yi penaltılarla 2-0 mağlup eden İspanya ile Fransa ise aynı gün 16.00'da finalde karşılaşacak. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye sorusuna Rus Bakan'dan çarpıcı cevap: Komşularınızı seçemezsiniz
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açıklaması: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık Kılıçdaroğlu'ndan Egemen Bağış tepkisi: Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 21:32:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nda 3.'lük maçı oynayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]