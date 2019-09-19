Sesi görenler (b1) futbol milli takımı, belçika ile karşılaşacak

Türkiye Görme Engelliler (Sesi Görenler) (B1) Futbol Milli Takımı, İtalya'da devam IBSA Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Belçika ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell'in sponsorluğundaki Görme Engelliler (Sesi Görenler) (B1) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya ile 1-1, ikinci maçında ise İspanya ile 0-0 berabere kaldı. Türk Milli Takımı, 2020 Paralimpik Oyunları'na gidebilmek için finale kalmak zorunda. Milliler yarın TSİ ile 18.30'da Belçika karşısında galip gelmesi halinde, final grupları için son maçında Romanya ile karşılaşacak. Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ülkeler 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almış olacak.

HASAN SAYYIDAN: TÜRKİYE SİZDEN FİNAL BEKLİYOR

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, ilk iki maçını berabere bitiren millilerle bir toplantı yaparak, "Tüm Türkiye sizden final ve 2020 Paralimpik Oyunları'na kota bekliyor" dedi. Başkan Sayyıdan, "Sizler Görme Engelli Futbol Milli Takımı olarak çok şeyler başardınız. Bugün tüm engelliler sizlerden başarı bekliyor. Spor Bakanlığımız, TFF ve sponsorlar her zaman yanınızda. Verilen imkanların karşısında sizlerden beklenti çok yüksek. İnanıyorum ki sizler bunu başaracak ve tüm engellileri mutlu edeceksiniz" diye konuştu.