Son Dakika Haberleri: Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi Başladı

Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi Başladı

34 dakika önce

Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi heyecanı başladı.

Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi Başladı, System.String[]


Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi heyecanı başladı. Ankara Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda bulunan sahalarda oynanan mücadeleye ilgi yoğundu. Ligin ilk maçında Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) ile Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Çankaya Belediyesi GESK maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Çankaya Belediyesi GESK'e galibiyeti getiren golleri Emrah Öcal (2) ve Kahraman Kurbetoğlu kaydetti.

Çankaya Belediyesi GESK Başkanı Yusuf Sayyıdan belediyelerin bu liglere destek vermesi gerektiğini söyleyerek, "2019 sezonunun ilk müsabakası. Burada Önemli olan 2 belediye takımın olması biz 6 yıldır Türkiye Şampiyonuyuz, hedefimiz kendi rekorumuzu 7'nci yılda da şampiyon olarak kırmak istiyoruz. Centilmence bir maç olsun istiyoruz ama biraz sert geçiyor maç. Biz şampiyonluğa lig başında olduğumuz şu konumda inanıyoruz. Çok iyi hazırlandık. Sezonun güzel geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

Çankaya Belediyesi GESK Teknik Direktörü Hasan Yıldırım, lige iyi hazırlandıklarını belirterek, "Hazırlığımız tamam aslında ama ligin ilk maçları sıkıntılı geçer. Biz eğer karşı takım teknik değilse zorlanıyoruz. Sporcular sakatlanıyorlar. İki takımda iyi olduğunda maçlar güzel geçiyor. 3-0 galip geldik, bu net bir skor. Lige iyi başladık. İnşallah bu sezon sakatlıklar olmadan güzel geçer ve sonunda başarıya ulaşan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:09 Kaynak: DHA

Yıldırım, Ankara, Çankaya Belediyesi, Futbol, Spor
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