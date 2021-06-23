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SPOR Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin kura çekimi yapıldı - Son Dakika

SPOR Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin kura çekimi yapıldı

23.06.2021 13:29

Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin kura çekimi yapıldıNesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi fikstür...

Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin kura çekimi yapıldı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yer alan Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi fikstür çekimi yapıldı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen 2021 sezonunun fikstür çekimine Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayıdan ile TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Sesi Görenler Futbol Ligi'nin 8'inci sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, 'Sesi Görenler Futbolu hayranlıkla izlediğim o sesi görerek, hissederek atılan goller oradaki çalımlar oradaki mücadele dolayısıyla ben camianızı kutlamak istiyorum. Bizim Futbol Federasyonu olarak rolümüzü her zaman ben Çinli bir düşünürün sözüyle tanımlarım, onu burada bir daha tekrarlamak istiyorum. Bir testi yaparsın çamurdan, içindeki boşluktur onu yararlı kılan. Aslında bu testiyi oluşturan hammadde ve hammaddenin oluşturduğu testi Türkiye Futbol Federasyonu değil, Görme Engelli Spor Federasyonu, siz kulüpler ve oyunculardır. Bu başarılar bu camiaların ürünüdür. Ama o testinin suyu tutabilmesi için de bir boşluk ihtiyacı vardır. O boşluğu da biz futbol federasyonu olarak görevi üstlendik. O testiyi iki kulpundan tutarak yukarıya doğru, kupalara, madalyalara doğru çevrilmesini arzu ettik. Geçmişte de ben sesi görenlerin, görme engelliler camiasının bunun karşılığını hakkıyla verdiklerini, iki kere Paralimpik Oyunları'na giderek tarihi bir başarı elde etmelerini, Avrupa şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve nihayetinde tabi ki zaman zaman inişler çıkışlar yaşanacak. Ama sonuç itibariyle hala bugün 7 yıl üzerinden geçmesine rağmen Avrupa'nın tek ligine sahip olmasıyla da gurur duyulacak bir yapıdır. Ben dolayısıyla tüm camianızı tebrik ediyorum ve 8'inci yılın hayırlı olmasını dileyerek başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

B1 futbolunun çok zor bir spor olduğunun vurgusunu yapan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 'Sporcuların dengelerini kurmaları, mücadeleleri, dayanmaları, hırsları, çabaları bunlar olağanüstü yetenek ve olağanüstü bir çalışma gerektiriyor. Bu sporcuları elde tutmak, sahada birlikte hareket edebilme becerisini gösteren gerek kulüp başkanları gerekse antrenörlerin ciddi anlamda emek sarf ettiklerini ve büyük zorluklar yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu gayretiniz bu çalışmalarınız bu emeğiniz, inancınızdan dolayı Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yönetim kurulu olarak B1 futbola emek veren herkese teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığına, Spor Genel Müdürlüğü'ne, Türkiye Futbol Federasyonu'na kısacası bu alana emek veren herkese teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

17 Temmuz'da başlayacak olan Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nde ilk hafta programı şöyle:

Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği - Türkiye Görme Engelliler Derneği SK

İzmir Çağdaş Görmeyenler SK - Eskişehir Görme Engelliler SK

Yıldırım Belediyesi Altınokta Görme Engelliler SK - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler SK

15 Temmuz Akıncılar Görme Engelliler SK - Kayseri Görme Engelliler SK

SPOR Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin kura çekimi yapıldı
SPOR Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin kura çekimi yapıldı
SPOR Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin kura çekimi yapıldı
SPOR Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin kura çekimi yapıldı
SPOR Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin kura çekimi yapıldı

Futbol Federasyonu, Spor Federasyonu, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Sesi Görenler Futbol 1'inci Ligi'nin kura çekimi yapıldı - Son Dakika Spor


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