Sesi Görenler Futbol Ligi
15 dakika önce
Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak.
Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8 takım mücadele edecek.
Sesi Görenler Futbol Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon 16 Kasım'da sona erecek.
Ligde son 6 sezonda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.
İlk hafta maçlarının programı şöyle:
15 Temmuz Akıncılar GESK-İzmir Çağdaş Görmeyenler
Çankaya Belediyesi GESK-Bursa Yıldırım Belediyesi GESK
Denizli GESK-TURGED
Yenimahalle Belediyesi GESK-Kayseri GESK
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:32 Kaynak: AA
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