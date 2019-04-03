Sesi Görenler Futbol Ligi

Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8 takım mücadele edecek.



Sesi Görenler Futbol Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon 16 Kasım'da sona erecek.



Ligde son 6 sezonda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.



İlk hafta maçlarının programı şöyle:



15 Temmuz Akıncılar GESK-İzmir Çağdaş Görmeyenler



Çankaya Belediyesi GESK-Bursa Yıldırım Belediyesi GESK



Denizli GESK-TURGED



Yenimahalle Belediyesi GESK-Kayseri GESK

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