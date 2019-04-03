Son Dakika Haberleri: Sesi Görenler Futbol Ligi

Sesi Görenler Futbol Ligi

15 dakika önce

Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

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Sesi Görenler Futbol Ligi'nde 2019 sezonu, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8 takım mücadele edecek.

Sesi Görenler Futbol Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları, 6 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Yeni sezon 16 Kasım'da sona erecek.

Ligde son 6 sezonda Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.

İlk hafta maçlarının programı şöyle:

15 Temmuz Akıncılar GESK-İzmir Çağdaş Görmeyenler

Çankaya Belediyesi GESK-Bursa Yıldırım Belediyesi GESK

Denizli GESK-TURGED

Yenimahalle Belediyesi GESK-Kayseri GESK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:32 Kaynak: AA

Türkiye, Futbol, Spor
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