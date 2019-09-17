Son Dakika Haberleri: Sesi görenler, italya ile berabere kaldı
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Sesi görenler, italya ile berabere kaldı

1 saat önce

Türkiye Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

Sesi görenler, italya ile berabere kaldı, System.String[]

Türkiye Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında ev sahibi İtalya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell'in sponsorluğundaki Görme Engelliler (Sesi Görenler) Futbol Milli Takımı, IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında, ev sahibi İtalya ile karşılaştı. Başkent Roma'daki İtalya Paralimpik Komitesi Tesisleri'ndeki şampiyonanın açılış maçında, A Grubu'nda yer alan iki takımın mücadelesinde İtalya, ilk yarıda Iyobo Paul ile 1-0 öne geçti. Milliler kaptan İbrahim Üzüm ile beraberlik golünü buldu. Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda Ercan Bayraktar ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Milli takım, yarın sabah şampiyonadaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

Türkiye, Futbol, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:49 Kaynak: DHA
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