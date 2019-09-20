Son Dakika Haberleri: Sesim Sibel Can'a değil Annem'e benziyor!
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Sesim Sibel Can'a değil Annem'e benziyor!

1 saat önce

Daha önce yapmış olduğu şarkılarda yorumu Sibel Can'a benzetilen Meltem Erensoylu "Hey Ya" adının verdiği şarkısında bu benzerlikten uzaklaşabilmek için özel şan hocalarının denetime şarkıyı söyledi.

Sesim Sibel Can'a değil Annem'e benziyor!, System.String[]

Meltem Erensoylu "Hey Ya" şarkısındakiyorumunun SibelCan'ın yorumunabenzememesi için şarkıyıneredeyse boğazımatabak koyarak okudum dümdüz pop bir yorum oldu dedi.

Sibel Can Türk halkının gönlündeyer etmiş büyük biryıldız veçokbeğeniyorum ama aslında sesim ve hançerelerimSibel Can'adeğilannemebenziyordedi.

Sibel Can, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:58 Kaynak: Bültenler
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