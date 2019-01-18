Son Dakika Haberleri: Sesimle Bardak Kırdım! #orkunameydanokuyorum

Sesimle Bardak Kırdım! #orkunameydanokuyorum

10 dakika önce

Bu haftaki #orkunameydanokuyorum bölümünde yine birbirinden eğlenceli challenge'lar yapmaya çalıştım, umarım eğlenmişsinizdir!

Bu haftaki #orkunameydanokuyorum bölümünde yine birbirinden eğlenceli challenge'lar yapmaya çalıştım, umarım eğlenmişsinizdir!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:08 Kaynak: Youtube

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